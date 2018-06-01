中共殲20與多型戰機混編 演練進攻作戰

（中央社台北1日電）中共解放軍報報導，自主研發的殲20匿蹤戰機日前與殲16、殲10C等新型戰機混編，演練協同戰術訓練；且透過能通飛此三型戰機的飛行員，找出各型戰機的優劣點，實現一加一大於二的能力。

就報導內容看，此次演練科目類似美軍F-35戰機的作戰想定。即由殲20戰機擔任空中預警指揮平台，藉由匿蹤性能先進入敵方空域，瓦解防空陣地或滯空戰機後取得制空權，再指揮殲16、殲10C進行對地攻擊。

解放軍報昨天報導，在空軍某部指揮所看到，殲20和殲16、殲10C三型戰機混編組成的作戰分隊，正向任務區域前出，執行進攻性制空任務。殲20利用自身態勢感知和匿蹤優勢，奪取局部制空權，隨後殲16和殲10C對地面目標實施遠距離精確打擊。