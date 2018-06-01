中共殲20與多型戰機混編 演練進攻作戰

（中央社台北1日電）中共解放軍報報導，自主研發的殲20匿蹤戰機日前與殲16、殲10C等新型戰機混編，演練協同戰術訓練；且透過能通飛此三型戰機的飛行員，找出各型戰機的優劣點，實現一加一大於二的能力。
就報導內容看，此次演練科目類似美軍F-35戰機的作戰想定。即由殲20戰機擔任空中預警指揮平台，藉由匿蹤性能先進入敵方空域，瓦解防空陣地或滯空戰機後取得制空權，再指揮殲16、殲10C進行對地攻擊。
解放軍報昨天報導，在空軍某部指揮所看到，殲20和殲16、殲10C三型戰機混編組成的作戰分隊，正向任務區域前出，執行進攻性制空任務。殲20利用自身態勢感知和匿蹤優勢，奪取局部制空權，隨後殲16和殲10C對地面目標實施遠距離精確打擊。
報導引述飛行員何星說，組織實施此訓練課目，主要是驗證混編情況下的進攻作戰，希望充分發揮各型飛機的優勢，「飛行員在通飛三型機的同時，從各型飛機找到各自飛機的優勢和劣勢，然後利用優勢進行互補，讓每型飛機的優勢發揮到最大，實現一加一大於二的能力」。
另一名飛行員邱鐵峰表示，有裝備才有相應戰術戰法，隱身（匿蹤）飛機設計理念上的變化，帶來作戰理念的變化，如何在飛行過程中，將裝備現有能力發揮出最大戰術優勢、性能優勢，這是飛行員們要做的工作。
報導稱，殲20戰機從2011年首飛，到2016年11月亮相珠海航展。從以3機編隊戰鬥姿態參加慶祝建軍90周年閱兵，到列裝作戰部隊形成戰鬥力，再到實戰實訓、展翅海空，殲20戰機已經全面開展實戰化訓練。
飛行員梁磊表示，作為殲20飛行員，面對練兵備戰的新要求，制勝空天的新使命，「我們雖身處大漠戈壁，但我們的航跡要飛向大海和高原，我們的眼界要投向更高更遠的天空」。（編輯：林克倫/陳家倫）1070601