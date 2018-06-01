實踐里山精神 陳香吟幫礦工爺爺賣菜

除一系列的友善環境公民素養課程，陳香吟還關心畢業生升上國中後，學習是否良好，親自駕車在崎嶇山路到山上訪查家庭狀況較特殊的一些學生。

台灣學校面臨少子化壓力，新北市府藉混齡教育及特色學校，盼偏鄉留住學生、吸引都市人口回流。三峽插角國小在陳香吟規劃下，推動學校特色課程，舉辦全校共讀、環境教育、思辨對話、與導演有約。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市插角國小輔導主任陳香吟，在東眼山上日夜奔波幫礦工爺爺賣菜，邀老礦工與孩子分享礦坑產業故事。她說，感謝爺爺讓大家有機會向山學習珍惜環境、向大自然學習里山精神。

過程中，巧遇靠種菜支撐家計的學生爺爺，當過30年礦工的爺爺，曾在全國規模最大的專業採煤礦坑利豐煤礦工作，也擁有礦工作業證。

專長在身心輔導的陳香吟，先是對礦工作業證及爺爺保留的作業設備感到興趣，深入聊後，爺爺知悉學校推動共讀課程，主動印製貼身收藏的礦工證影本、頭燈和電池座贈送給她。

陳香吟規劃將礦坑產業融入課程，邀老礦工與孩子對話分享生命故事，搭配學校教務主任推動的童書共讀課、社區踏查課程，讓孩子關心環境。

插角國小學童的教室就在大自然，他們觀察青蛙，踩過河流溪水看蝴蝶，並以友善環境公民素養課程，與推動「里山精神」的紀錄片導演邱銘源對談。

里山精神是指淺山地區居民，結合生態與生活的共生。透過里山環境管理模式，實現人與自然和諧共存的願景。

陳香吟發現生活環境在東眼山的爺爺，以種植友善蔬菜為生。她接受中央社記者訪問時表示，如果學校能將蔬菜園引入學校課程，讓孩子體驗食農教育的全人觀，就太幸福了。

但山上的老農要如何生存，行銷自己蔬菜，才是生活重點與經濟來源。陳香吟開始思考，如何幫這個家庭繼續走下去，她在網路開設「東眼礦工蔬菜園」社團賣菜、嘗試運用自己的人脈，行銷有機蔬菜。

老薑、竹筍、青江菜、高麗菜等，都是陳香吟口中最好的產品。她還幫忙賣菜，以自己的小轎車充當宅急便，調查消費需求打包好蔬菜，利用晚上或假日親送菜給消費者。

陳香吟一步一腳印的實踐精神，感動許多人，礦工爺爺的鹿角萵苣、蘿蔔、芥菜，從沒有讓她漏氣。日前，陳香吟還舉辦「東眼營火螢火會」由同好夥伴一起設計營火晚會，讓孩子親近土地，一起收成蔬菜烹煮、觀察螢火蟲生態。

她受訪表示，只有親身體驗小農如何在山上與環境共生，才能瞭解孩子的困境。她感謝丈夫攝影師黃志成全力支持，長期紀錄。另外，感謝作家張慰慈支持東眼礦工爺爺，定期贊助蔬菜至鶯歌滿願寺。

從輔導專業出發，陳香吟下班後趕快上山整理菜，不敢請假，因為客人們還在等菜。近日不下雨，菜的生長速度不一，她趕緊將「宅急便」停在路邊聯繫調整訂單。

陳香吟以實際行動，讓偏鄉有了翻轉的希望。她受訪說，這個社會不需要更多的高樓路標，但需要更多像橋一樣願意串聯的人，她只是串起各界的愛心，推廣並實踐里山精神。（編輯：梁君棣）1070601