柯文哲宣布「脫離千億債務」20萬網友淚讚：選總統

柯文哲特別強調「這是地方自治史上民選首長的最高還債紀錄」但其實只是每天認真工作，該做的做，不該做的不要做，到年底就會發現剩下很多錢。

柯文哲於臉書PO文表示，自己剛上任時，接下了 1468 億元債務，過了 3 年半還了差不多 520 億元，讓債務減至 948 億元，人均負債也從上任時的 5.4 萬，下降至 3.5 萬，加上世大運結餘款之後，大概還可以還到 540 億元。

台北市長柯文哲上任3年多，還債有術，累計已還清520億債務，今（ 1 ）日在臉書貼文指出，「從今天起，台北市政府正式脫離千億債務俱樂部。」

柯文哲指出，就像追加預算，以前都沒在控管，現在通通要進市長室專案報告，後來幾乎沒什麼在追加。世大運開閉幕花 3.6 億， 8 年前同一個場地的聽奧花了 5.4 億，世大運的規模還是聽奧的好幾倍。

柯文哲說，這幾年每天操、每天盯，消耗預算的毛病也少了。現在債務還了，效率提高了，也有更多的財力解決問題，像市場改建、公辦都更、東區門戶計畫等等，現在都有足夠的財力進行。

「我們改變的現在，是下一代的未來。」柯文哲最後表示，一個負責任的政府，不應該債留子孫，這就是 4 年下來台北市政府所秉持的信念。

該則臉書貼文一發布，讚數火速飆破萬，累積至今近20萬人按讚。網友紛紛留言大讚

「全國唯一能省錢又能做事的市長」

「柯P可以輪流縣市當首長嗎？」

「很高興你一點都沒變」

「當藍綠都集體攻擊你的時候，就表示你做的事情是對的」

「我希望你能高票落選台北市長，直接參選2020總統大選」

「阿北你這樣，別人怎麼混啦」