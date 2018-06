相似度99%！正妹「辣露蛇腰」跳新歌　網：根本周子瑜

南韓超人氣女團 TWICE 台灣成員周子瑜,不僅擁有甜美臉蛋又能歌善舞,廣受大批粉絲喜愛。不過,近日台灣竟出現分身,只見一名長相激似周子瑜的正妹,穿著白色緊身上衣、辣露小蠻腰,在鏡頭前大跳 TWICE 的最新歌曲《 What is Love?》,讓網友看了驚呼:「這是本人吧?」



▲長相甜美的陳苡瑄(左)因神似 TWICE 成員周子瑜(右),被封為「輔大周子瑜」。(圖/翻攝自 IG )