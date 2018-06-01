相似度99%！正妹「辣露蛇腰」跳新歌　網：根本周子瑜

南韓超人氣女團 TWICE 台灣成員周子瑜，不僅擁有甜美臉蛋又能歌善舞，廣受大批粉絲喜愛。不過，近日台灣竟出現分身，只見一名長相激似周子瑜的正妹，穿著白色緊身上衣、辣露小蠻腰，在鏡頭前大跳 TWICE 的最新歌曲《 What is Love？》，讓網友看了驚呼：「這是本人吧？」

曾拍過輔大美少女月曆的陳苡瑄，日前在抖音 APP 上傳一段影片，畫面中可見，她身穿白色緊身短版上衣及牛仔熱褲，纖細小蠻腰、結實腹肌若隱若現，大方展現曼妙好身材。更吸睛的是，她一雙迷人的無辜電眼，加上不時露出的甜美笑容，跳起舞來舉手頭足間都有幾分周子瑜的神韻，讓人傻傻分不清楚本尊和分身，影片一出立刻吸引大批網友觀看。



▲陳苡瑄上傳跳 TWICE 新歌的影片，舉手投足間和周子瑜十分相似。（圖／翻攝自抖音）

網友看了後紛紛直呼「是雙胞胎吧？」「以為是子瑜本人在跳」、「太像子瑜了，嚇得我倒抽一口涼氣」、「長得跟子瑜一樣」。事實上，長相甜美的陳苡瑄不僅是各大論壇「表特版」上的常客，更被封為「輔大周子瑜」。對此，她本人則謙虛表示自己只有側面比較像，仍獲大批鐵粉支持。



▲陳苡瑄近期加入直播主行列，擁有許多鐵粉追隨支持。（圖／翻攝自 IG ）