國產高教機組裝啟動 帶動台灣航太產業

（中央社記者蘇木春台中1日電）台灣自研自製的新式高級教練機今天開始組裝，漢翔公司董事長廖榮鑫表示，國機國造最主要是要宣示自我防衛的決心，且帶動人才的傳承、智慧製造與工業整合，讓台灣航太產業更具競爭力。

國防部編列新台幣686億元研發新式高級教練機（AJT），其中漢翔公司負責高教機設計與製造，今天起開始組裝，預計民國108年9月出廠、109年6月首飛，66架高教機預定115年全部生產完成。

漢翔公司董事長廖榮鑫受訪表示，新式高教機將取代空軍現役AT-3高教機，新式高教機以經國號（IDF）為設計基礎，經國號雖是30多年前設計，但新式高教機所有複合材料、結構與系統已進步與提升，零件都重新設計，8成以上都與過去不一樣。