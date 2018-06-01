掀起高雄超級旋風　韓國瑜、侯友宜首度合體造勢人氣如虹

今(1)日國民黨新北、高雄市長參選人合體造勢，兩人首度聯手在高雄走訪鄉親掀起一股超級旋風。南北雙雄並在高雄港區香蕉碼頭餐廳舉辦一場與高雄鄉親握手見面會，現場湧進無數的支持民眾，韓國瑜、侯友宜抵達現場，看到全場滿滿的支持者，韓國瑜感動得再次呼籲，高雄是香港的三倍、新加坡的五倍，高雄給了民進黨執政20年，已經沒有欠民進黨。隨即韓國瑜再提出他的參選政見：「政治、讓台北去玩～高雄 賺錢！賺錢！再賺錢！」獲得現場如雷掌聲，把此次南北雙雄合體造勢氣氛帶到最高點。

韓國瑜表示，他的政見很簡單，光著屁股就可以看光光，就是賺錢！賺錢！再賺錢！如果忘記拚經濟發展，那麼這個城市的市長就是不及格的。今年是最重要的一次機會，高雄市民要睜開眼睛，政治讓台北去玩，總統府、立法院、監察院都在台北，讓台北去玩，高雄就全力打拼經濟，讓全台灣最賺錢的城市就在高雄。

今天上午民眾風聞韓國瑜來市場，許多菜販放下手邊工作跑出來比讚，還有民進黨員直接拿黨證在媒體鏡頭前力挺聲稱：「今年不要再被民進黨綁架！」市場短短幾十公尺，在議長許崑源、議員候選人、里長簇擁下，走了快20分鐘，鞭炮聲、沿途支持者送上鳳梨、好菜頭、粽子，展現雙雄的超高人氣。

這場堪稱「史上最強的探長、和最會賣菜的菜販」，首度攜手雙雄合體、南北雙雄造勢活動，從市場、吃魯肉飯出發，象徵與基層站在一起；在深綠長期執政的地盤，支持者興奮表示，「已經很久沒有看過這樣的場面了！」現場支持熱度和天氣一樣飆到強強滾。

侯友宜說，他是南部囝子38年前離開故鄉到北部發展，韓國瑜則是從北部到南部打天下，都很不容易，台灣不分南北、韓國瑜「氣口」很合高雄人的氣味，是他的好兄弟，他的家人，請家鄉的支持者全力支持、努力拉票。

韓國瑜以一貫幽默口吻說，兩人都是市場長大的孩子，同屬雞，都是在六月出生，「兩隻鳳凰一南一北各自打努力，向市民承諾一定好好為台灣打拚」。侯友宜說，韓國瑜是「賣菜頭家」，簡稱「菜頭（蘿蔔）」，菜頭多汁又有豐富的維生素，可為高雄「消火去毒」，南部人講究「氣口」、「接地氣」，這麼好的人才一定要相挺。

兩人逐攤向攤商握手致意，經過肉攤時，侯友宜不忘介紹：「我賣肉的、他賣菜的，都要挺喔！」有攤商送上鳳梨、花生、蒜頭，祝福他們「好事發生、高票當選」，群眾盛情令藍營基層黨工相當振奮，黨籍議員參選人也認為對議員選情將大大加分。



▲南北雙雄首度攜手合體，對高市議員選情將大大加分。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.01）