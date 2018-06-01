香火不斷／百年香鋪老闆一度痛恨製香　轉型高價養生香

陳振芳香鋪創立於1911年，至今已107年，第三代經營者陳盈州表示，家裡以前是做農的，爺爺陳塗幼時是牛童，很多人覺得他很乖，認為他不應該只當牛童，因此有人就熱心介紹他學製香，學成後爺爺便挑著扁擔到市集賣香，後來有算命老師建議他店名取「陳振芳」，才走上這段百年賣香路。

近年受祭拜風俗轉變與環保觀念影響，減香運動盛行，連帶影響製香業者的生存空間，但台北市的陳振芳百年香鋪，多年前早已投入轉型，生意不僅未受衝擊，還希望透過養生香品，讓人們更了解香的文化。

之後香鋪由他父親陳金墇接手，2000年時再由陳盈州傳承，當時他才35歲。製香業多給人傳統、勞力密集的印象，為何陳盈州會想接手？

做香弄得灰頭土面 一度痛恨這行

陳盈州回憶，當年台灣用香鼎盛，早期香鋪又少，很多人會來跟他們買，所以店裡都很忙，他從國中就幫忙香鋪經營，舉凡包裝、門市銷售或到工廠製香他都做過。

「很多人問我為什麼想接？其實我以前真的很痛恨這行。」

陳盈州解釋：「製香的工作環境很髒，加上以前都做黑色的香，弄得渾身髒兮兮，也常沾到黑色粉末，念書時也被同學笑，因為有時冬天流鼻水，雙手一抹鼻頭就黑黑的，所以不喜歡這個行業。」然而，他笑說自己較笨，不像其他兄弟會逃，他就乖乖幫忙。

隨著陳金墇年老，陳盈州不捨父親辛苦，也更主動做事，父母看到他願意做，也開始考慮是否把這行交給他。

陳盈州回想，父親要正式交棒時，就將兒女們都叫回家，跟大家說這間店要交給他，也同時要他負起責任。然而姊姊覺得做香辛苦，加上製香業走下坡，不贊同他接棒，頻頻問他為什麼要接？擔心他的擔子重、無法撐起這家店。但陳盈州對這行業有興趣，也做習慣了，認為這行仍可賺錢，還是接下此店。

陳盈州接棒時，正值製香業衰微之際，為延續香鋪，陳盈州決定一改父親的經營方針，改賣高價香。

他說，以前燒香、賣香講求數量，以量取勝，所以父親未分客層，以宮廟為大宗，並未做高價香，有次陳盈州在門市接待客人時，一位有錢人開口要他把店裡最好的香拿出來看。

他回憶：「你拿不出來時，你很漏氣、很沒面子。」

儘管有向父親建議做高價香，但父親並未接受提議，所以等他接棒時，便決定轉型香鋪，要做香界精品，希望把香的品質做好、提升品牌形象，以及鎖定金字塔中上端的客層，朝高價香發展。

除了高價香，為了身體健康，陳盈州還開發養生香品。

生病結緣佛教師父 開啟養生香品之緣

陳盈州先前曾生過一場大病，因此才想開發對身體好的香，因緣際會下結識兩位佛教禪宗師父，師父們帶給他正能量和教他養生之道，讓他有不同想法，進一步了解養生知識，開發養生香品，欲將香推廣到生活層面。

另一方面，為讓更多人了解香，陳盈州也會到國外展覽，推廣香道文化。他說：「去展覽不是去賣東西，而是要去推廣、告訴人家製香理念跟產品定位。」讓更多人了解製香，也有助吸引更多客人上門。

儘管近年製香業受社會祭拜風俗轉變、環保觀念提升，以及中國大陸、東南亞低價香影響，許多製香業者和香鋪的生存空間漸受壓縮，但陳振芳香鋪經由上述轉變，生意並未受影響。

陳盈州表示：「近年的減香運動對我們沒有影響，反而生意更好。因為現代人知道要買好香，要到哪裡去買。有些業者不好，想賺更多利潤，一些材料不願意自己做，都從東南亞或中國大陸進口頂替，導致他們生意越來越差，但消費者不是笨蛋。」

他解釋，香的材料不好，或做的香不符合法規檢驗標準，這種香燃燒起來可能就有問題，恐造成PM2.5的影響。

民眾如何避免買到劣質香？

陳盈州指出，有些香做的很細、很薄、香燃燒時晃動也未熄掉，或有些香灰很黑、有一條一條的黑線，就可能加了硝酸鉀助燃，這種香不僅燃燒時較危險，對身體健康跟呼吸道也不好；另外，若香灰是直的、燒很長還不掉落，則可能添加碳酸鈣增加重量，這是偷工減料、欺騙消費者的行為。

長年觀察，陳盈州認為民眾對香最常見的迷思是：「民眾希望用最少價錢買最多的香，不管香的品質好不好，數量多就好了。」

為了讓客人改變俗擱大碗的心態，陳盈州也會跟客人說：「你們把香送到廟裡面供養很好，可是你們要體會顧廟的人的辛苦，他已經很辛苦了，你們還用不好的香去燻他，對他們身體也不好。」

有些人聽不懂，他就半開玩笑：「你的心腸不好，用這麼差的香供養菩薩，菩薩都被你燻得坐不住了，怎麼幫你辦事？」所謂羊毛出在羊身上，劣質香容易造成環境危害，也影響身體健康。

陳盈州表示，有些人覺得香只能用來祭拜，但除了拜拜之外，其實也能享受香的味道，香是生活的一部分，品香之餘，也可放鬆心情，因此他也開發小盤香跟臥香，讓民眾有更多香的體驗。

陳盈州簡介

生日：1965年出生

現職：陳振芳香鋪第三代經營者

子女：育有兩子

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