台灣製造藝術大馬展3週 24位藝術家參與

展期從6月2日至24日，展覽目的是展現過去、現在與未來台灣美術的美學觀、在地的美術主張、美術的表現與風格。展覽不單反映台灣的藝術樣貌與豐富多彩的文化內涵，也展示台灣藝術美學在國際文化衝擊下所產生的新火花，也就是「台灣美術主義」。

（中央社記者郭朝河吉隆坡1日專電）「台灣製造藝術」聯合美展明天將在吉隆坡開幕，展期3週，共24位台灣和馬來西亞藝術家參與，希望能讓大馬民眾認識台灣文化，透過藝術鑒賞與交流促進兩國友好。

本次聯合美展共有24位台馬藝術家參展，其中21位是台灣美術院成員，包括知名版畫家廖修平、鐘有輝；水墨名家江明賢、林章湖、李振明、黃光男、林昌德；書法大家傅申、程代勒；資深油畫家謝里法、吳炫三、顧重光、薛保瑕、蘇憲法、陳銀輝；擅長以複合媒材創作的曾長生、郭博州；工筆與膠彩資深名家詹前裕，以及視覺設計家林磐聳、林俊良、游明龍。

馬來西亞3位代表則是美術設計教育家鍾金鉤、著名南洋風格水墨畫家謝忝宋，及曾獲多項國際設計獎項的視覺美術設計家劉道輝。

台灣美術院成立於2010年，由一群堪稱台灣美術史中堅力量的資深藝術教授組成，旨在從事美術創作與理論研究，促進國內產官學合作，拓展國際與兩岸間的藝術交流、資源共享，推動及提升台灣美術的發展。

台灣美術院致力於提倡台灣各類型視覺藝術，如水墨、書法、油畫、裝置、版畫、設計等。近年來，台灣美術院以ART MADE IN TAIWAN（台灣製造藝術）在世界各地展出，獲得相當的回響，在文化外交與藝術交流上，充分展現台灣的文化軟實力。（編輯：郭中翰）1070601