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中央社

九豪漢磊安碁 4日起分盤交易

中央社2018/06/01 18:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）九豪、漢磊、漢磊一轉換公司債、安碁自107年6月4日起預收款券並每5分鐘撮合一次。蜜望實則預收款券並每20分鐘撮合一次。

漢磊先進投資控股、九豪精密陶瓷及安碁科技均因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點，經櫃買中心公布注意交易資訊，自107年6月4日起10個營業日(107年6月4日至107年6月15日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)，對漢磊、漢磊公司債、九豪及安碁改以人工管制撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

蜜望實企業最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要，經櫃買中心公布注意交易資訊，自107年6月4日起10個營業日(107年6月4日至107年6月15日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。（編輯：趙蔚蘭）1070601

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