環保署與民間簽署綠色協議 共推循環經濟

環保署補充，「綠色電子資源聯盟」是2月6日在環保署長李應元、廢管處處長賴瑩瑩等人見證下，正式成立的台灣企業自組聯盟，期盼透過產業分工，達成電子廢棄物的循環利用與電子產業的永續發展。

「海廢塑膠循環經濟聯盟」則是4月22日由財團法人塑膠中心籌組成立，串連上、下游產業，期望透過經濟誘因，促使海廢塑膠的循環利用。

「台灣建設資源循環聯盟」期盼透過建立討論分享平台，連結台灣營建產業循環經濟的四大區塊，包含低碳營建設計、共享經濟模式、建材綠循環技術及綠建設推動策略，並擬定綠建設產業白皮書供政府施政參考。

綠色協議是參照荷蘭「綠色協定Green Deal」精神，由民間自主發起。李應元出席記者會，感謝業者願攜手為零廢棄環境的目標盡一份心力，並肯定民間自主推動綠色協議並與歐盟接軌。

環保署表示，荷蘭2017年簽訂全國性原物料協議，集部會、地方政府及大型公司力量推動，從前端的產品設計到後段的回收利用等，尋找共同互利的合作機會，跳脫線性經濟思維，轉變為循環經濟的經營模式。（編輯：管中維）1070601