NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈青年護台不斷電　全國青年總會環台綜所稅申報截止　稅收達1358億8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

為消防員爭權益　時力質疑新北消防衣不足

記者陳志仁／新北報導2018/06/01 19:36
▲時代力量新北市議員參選人質疑，新北市消防員平均每位僅有0.98件的消防衣，但卻擁有228輛災情勘查車，質疑是預算不夠？還是分配不當？（圖／時代力量提供）
▲時代力量新北市議員參選人質疑，新北市消防員平均每位僅有0.98件的消防衣，但卻擁有228輛災情勘查車，質疑是預算不夠？還是分配不當？（圖／時代力量提供）

時代力量新北市議員參選人唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓及曾柏瑜，今（1）日在新北市政府消防局前召開記者會指出，新北市2147位的消防員要共享2048件消防衣，平均0.98件是北部最低，但卻擁有228輛災情勘查車，質疑是預算不夠？還是分配不當？

新北市政府消防局解釋，實際從事外勤消防工作人員為1808人，且實際的消防衣數量應為2325套，實際配置比例為128.6%，另為確保消防人員救災安全，採購的消防衣褲均送往國外公證實驗室檢驗；此外，災情勘查車大多為熱心民眾與民間團體捐贈，僅少數為編列預算購置。

唐聖捷指出，消防員嚴重過勞的主因，除缺乏工會的保護，另個原因就是員額不足，而員額與消防經費密切的相關，比較近8年的消防預算，新北市雖然總額最高、平均約34億元，但需要保護的市民數也最高，換算後每人分得的消防預算僅857元，是北部直轄市中最低的，每位消防員僅約158.5萬元，同樣敬陪末座。

陳志明表示，時代力量除了支持「消防員工作權益促進會」所提出的「消防法修法」訴求，更支持消防員組工會，畢竟無論是推動修法、爭取超勤加班費、檢討火場殉職、工時縮減等等，都需要強而有力的工會組織來進行實質協商；請新北市政府展現捍衛消防員權益的決心，修法過程中明確表態支持消防員組工會。

張祐銓質疑，新北市消防預算總額最高的背後，是市議會連年一元未砍，但這並不代表議員們重視消防弟兄的安全；此外，中和第七大隊無論在員額、車輛、宿舍都明顯不足，預算分配卻始終沒有解決問題，議員們難道都不知情？如果知情，為何又沒有在議會嚴格把關，督促市府解決問題？

曾柏瑜認為，整體經費不足的情況下，資源配置就應該更切中實際需求，每位消防員應有2套消防衣，是安全的最基本要求，但最新的數據顯示，2147位消防員要共享2048件消防衣，平均0.98件又是北部最低；另新北卻擁有228輛災情勘查車，遠遠多過台北的16輛、桃園的65輛，究竟是預算不夠，還是分配不當？

彭盛韶說，重視消防員權益，才是真正重視市民安全，時代力量除在立法院持續推動修法，期盼工會法及消防法早日修正完成外，也希望能在地方議會嚴格把關；新北市作為台灣人口最多縣市，市府應有更積極的消防作為，除整體預算應該提高外，更應檢討經費配置合理性，才能成為消防員和市民安全最堅強的後盾。

關鍵字時代力量陳志明彭盛韶張祐銓曾柏瑜新北市政府消防局
體貼街友　高社會局健康抗暑慶端午台中國家歌劇院藝術總監　今交接

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan