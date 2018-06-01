為消防員爭權益　時力質疑新北消防衣不足

新北市政府消防局解釋，實際從事外勤消防工作人員為1808人，且實際的消防衣數量應為2325套，實際配置比例為128.6%，另為確保消防人員救災安全，採購的消防衣褲均送往國外公證實驗室檢驗；此外，災情勘查車大多為熱心民眾與民間團體捐贈，僅少數為編列預算購置。

時代力量新北市議員參選人唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓及曾柏瑜，今（1）日在新北市政府消防局前召開記者會指出，新北市2147位的消防員要共享2048件消防衣，平均0.98件是北部最低，但卻擁有228輛災情勘查車，質疑是預算不夠？還是分配不當？

唐聖捷指出，消防員嚴重過勞的主因，除缺乏工會的保護，另個原因就是員額不足，而員額與消防經費密切的相關，比較近8年的消防預算，新北市雖然總額最高、平均約34億元，但需要保護的市民數也最高，換算後每人分得的消防預算僅857元，是北部直轄市中最低的，每位消防員僅約158.5萬元，同樣敬陪末座。

陳志明表示，時代力量除了支持「消防員工作權益促進會」所提出的「消防法修法」訴求，更支持消防員組工會，畢竟無論是推動修法、爭取超勤加班費、檢討火場殉職、工時縮減等等，都需要強而有力的工會組織來進行實質協商；請新北市政府展現捍衛消防員權益的決心，修法過程中明確表態支持消防員組工會。

張祐銓質疑，新北市消防預算總額最高的背後，是市議會連年一元未砍，但這並不代表議員們重視消防弟兄的安全；此外，中和第七大隊無論在員額、車輛、宿舍都明顯不足，預算分配卻始終沒有解決問題，議員們難道都不知情？如果知情，為何又沒有在議會嚴格把關，督促市府解決問題？

曾柏瑜認為，整體經費不足的情況下，資源配置就應該更切中實際需求，每位消防員應有2套消防衣，是安全的最基本要求，但最新的數據顯示，2147位消防員要共享2048件消防衣，平均0.98件又是北部最低；另新北卻擁有228輛災情勘查車，遠遠多過台北的16輛、桃園的65輛，究竟是預算不夠，還是分配不當？

彭盛韶說，重視消防員權益，才是真正重視市民安全，時代力量除在立法院持續推動修法，期盼工會法及消防法早日修正完成外，也希望能在地方議會嚴格把關；新北市作為台灣人口最多縣市，市府應有更積極的消防作為，除整體預算應該提高外，更應檢討經費配置合理性，才能成為消防員和市民安全最堅強的後盾。