華航空服遭懲提裁決 勞部：結果20天後出爐

林馨怡等人不滿華航懲處，再度向勞動部提出不當勞動行為裁決案，勞動部不當勞動行為裁決委員會今天召開最後一次的詢問會議。

華航空服員林馨怡、張書元、朱良駿去年6月擔任記者會行動劇演員、主持人或發言人後，遭到華航懲處，雖然當時勞動部不當勞動行為裁決委員會認定華航有不當勞動行為裁決，但華航仍執意懲處三人。

（中央社記者余曉涵台北1日電）勞動部不當勞動行為裁決委員會今天針對華航空服員林馨怡等三人遭懲處案召開裁決庭。庭前，空服員等人控訴華航侵犯工會幹部言論自由。勞動部表示，裁決結果預計20天後出爐。

會前林馨怡泣訴華航嚴重侵害工會幹部的言論自由及人權。林馨怡指出，她不知道今天講的話會不會又被華航做成Q&A，然後被拿來作為評議會的內容。

張書元則說，華航這2年來已經成立10件以上的不當勞動行為，但仍然繼續我行我素，勞動部除了重罰新台幣3萬元外，還能做什麼。

朱良駿指出，華航透過組長等上司來詢問個別空服員在工會的粉絲團中講了什麼、評斷恰不恰當，又對外說是朋友間的關懷。他說，政府想要增加工會組織率，但華航身為官股公司都敢這樣做，敢明目張膽地打壓工會，還有誰敢加入工會。

勞動部勞動關係司長王厚偉回應，此件裁決案預計20天後結果出爐。

王厚偉呼籲，華航公司要重視勞資和諧的重要性，要積極與工會溝通，不要再度發生勞動行為爭議案。

王厚偉也指出，勞動部從去年10月起已針對5件認定不當勞動行為案裁罰華航17次，共60萬元。（編輯：管中維）1070601