墾丁改變的開始 南灣沙灘陽傘2日全變藍

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）墾丁觀光雪崩，且去年以來負評不斷，業者和居民都想挽回形象和商機，在南灣業者贊助下，墾丁南灣沙灘陽傘明天開始將全換成藍色，統一視覺，不再是五花八門的雜亂。

屏東縣政府觀傳處與墾丁國家公園管理處去年底開始，與南灣沙灘陽傘業者協商多次，終於取得90多名陽傘業者多數同意，成功讓陽傘統一顏色。墾管處遊憩課長蔡豊富表示，真的不容易，多年前，墾管處就曾經想要統一視覺，但多數陽傘業者不同意。

南灣海域沙灘超過600公尺，是墾丁最大、遊客量最多的沙灘，也是墾管處唯一經營的海水浴場，但因遊客量大，也讓南灣產生許多令人詬病的缺點，包含業者陽傘雜亂、拖曳車亂停、環境不夠乾淨等。