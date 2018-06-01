今年逾619萬戶完成報稅 網路申報件數年增3.4%

另外，財政資訊中心將 Mac 報稅介面升級改善後，應用引導式作業流程使操作方式更友善，今年 Web 線上版申報件數達 7.8 萬件，較去年 3.2 萬件成長 144.97%。

財政資訊中心今 (1) 日表示，去 (2017) 年度綜所稅結算申報系統穏定平順，申報作業於 5/31 截止，經統計，今年總申報件數逹約 619.4 萬件，在報稅系統改善下，網路申報逾 399.2 萬件，較去年件數多 13.2 萬件，年成長 3.4%。

而綜所稅結算申報已截止，財政部表示，若未在規定期限內繳納稅款者，每超過 2 日就須按應稅款額加徵 1% 滯納金，若來不及在期限內繳稅，6 月 1、2 日還可以利用信用卡、晶片金融卡或到超商繳稅。

財政部表示，6 月 1 日起每逾 2 日加徵 1% 滯納金，即 6 月 3、4 日就會加徵滯納金 1%，6 月 5、6 日加徵滯納金 2%，加徵至滯納期限 30 日、15% 為止，若逾滯納期限 30 日未繳納，則將依法移送強制執行。