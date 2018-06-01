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5月爆熱 全國電冷氣銷售年增逾5成挹注營收表現

鉅亨網2018/06/01 19:00
鉅亨網 / NOWnews
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全國電 (6281-TW) 今 (1) 日股東會通過配發 4 元現金股利後，將在 6 月 20 日除息交易，近期氣溫飆高冷氣熱銷，初估 5 月冷氣銷售年增逾 5 成，將進一步挹注營收表現，今年除了持續拓展 Digital City 外，也進行原本全國電子門市二代店的升級作業，對全年營運審慎樂觀，力拚營收及獲利雙成長。

全國電指出，新型態 3C 通路品牌 Digital City，首家店在高雄開出滿周年，業績成長近 8 成，資訊商品及服務貢獻占比自 15% 拉抬至近 30%；現在已開高雄、台中及屏東出 3 家 DC 門市，第 4 家預計 7 月在台南開出，預計今年有機會展店達 5 家，目標 3-5 年內要開 20-30 家門市。

全國電表示，由於 5 月氣溫飆高推升冷氣銷售年增逾 5 成，接下來的 7-9 月夏季天氣將左右冷氣的銷售，5 月這一波熱浪，帶動冷氣熱銷，將進一步挹注 5 月營收，有機會月增及年增雙升。

全國電指出，一般來說，每年最旺季落在 1-2 月的農曆春節期間，第 2 季會較淡，第 3 季天氣熱，將推升冷氣、冰箱等商品的銷售，今年 5 月相較去年更熱，去年最熱是落在 7-9 月，今年天氣的狀況還要持續觀察，不過，對全年營運審慎樂觀。

全國電目前共有全國電子及 DC 合計約 325 家店，今年約可維持在 325-330 家店，除了 DC 展店之外，原本的全國電子門市也在進行二代店升級，已有約 20 多家的二代店，目前看起來在提升單店績效上已有成果展現。

至於跟小米的合作，目前在 3 家 DC 設置小米專區之外，全省門市也都有銷售小米的產品，現在銷售的品項達 16 項，包括電鍋、掃地機器人、空氣清淨機、檯燈、電動牙刷等，尤以電鍋、掃地機器人、空氣清淨機最為熱銷。

全國電表示，除了實體店面之外，目前也在評估 EC 電子商務，今年將會有具體的結論，預計明年上半年可望推出。

全國電去年每股純益 4.57 元，股東會今日通過每股配發 4 元現金股利，配發率 87.5%，以收盤價 65.6 元計算，現金殖利率 6.08%；董事會通過訂 6 月 20 日為除息交易日，最後過戶日 6 月 21 日，停止過戶日 6/22-26 日，除息基準日 6 月 26 日。

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