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訂單增+價格揚 上緯投控5月營收創新高

鉅亨網2018/06/01 18:58
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上緯投控 (3708-TW) 今 (1) 日公布 5 月合併營收 6.7 億元，受惠訂單量增加，加上市場價格調漲，帶動單月營收月增 31.6%，較去年同期大增 84.36%，創上市以來新高；今年前 4 個月累計營收 23.28 億元，年增 40.99%。

上緯旗下擁有新材料、新能源開發及電業 3 種事業體，目前營收約 9 成來自兩大主力產品風電葉片材料與環保耐蝕材料，環保耐蝕材料部分，瞄準東協市場需求的馬來西亞廠將於第 4 季投產，預估年產能達 1.1 萬噸。

風電材料部分，上緯今年打入中國前五大風機整機廠供應鏈，已開始小量交貨，而北美風電市場經過多年佈局，今年也已開始供貨，預計第 2 季末交貨情況將會更為明朗。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，海洋風電第一階段已完工，第二階段將於明年建置完成，而海能風電 378MW 已獲第一階段離岸風電遴選核配，預計 2020 年完工。針對未獲配額的風場，上緯將會參與第二階段的 6 月競價，盼能在競價階段脫穎而出。

上緯日前召開股東常會，通過擬每股配發現金股利 2 元，除息交易日為 7 月 19 日，最後過戶日為 7 月 22 日，而除息基準日則為 7 月 27 日。

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