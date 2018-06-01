三大法人買超37億元 外資2天大敲多單近萬口 連7

台股今 (1) 日在電金傳類股齊揚，指數開平走高，終場上漲 74.12 點，以 10949.08 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 23.29 億元，外資自營商買超 0.37 億元，投信買超 1.46 億元，自營商自行買超 4.53 億元，自營商避險買超 8.52 億元，合計買超 37.82 億元。外資 2 天大敲多單近萬口，減緩對電子三雄賣壓，僅台積電遭連 7 賣。

期貨部分，三大法人則是繼續同步偏多，外資加碼多單 5024 口，淨部位多單升破 4 萬口，來到 44594 口；投信回補空單 20 口，淨部位空單來到 24241 口；自營商回補空單 73 口，淨部位空單降到 2229 口，合計三大法人加碼多單 5117 口，淨部位多單為 18124 口。