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中央社

vivo登台韋奇夆掌舵 通路徵才齊發

中央社2018/06/01 18:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北1日電）去年12月，中國大陸手機品牌vivo正式登陸台灣，今年5月銷售量已成長4倍，vivo品牌在台掌舵者韋奇夆表示，已進駐800多間經銷通路，並持續徵才，目標年底團隊拓展至70人。

中國大陸手機品牌崛起，vivo在全球已有問鼎前5強的實力，並進軍海外19個國家與地區銷售，去年12月vivo正式登陸台灣，今年推出全球首款隱形指紋辨識手機X21，引起各界關注，在台銷量也優於預期。

vivo台灣分公司副總經理韋奇夆接受中央社記者專訪時表示，目前5月vivo整體單月銷量已經是登台時的4倍，他更發下豪語，「目標2至3年內，攻下台灣手機市占前5大」。

近期台灣手機市場盤踞前幾強的品牌分別為蘋果、三星、OPPO、華碩、宏達電、索尼、小米等，vivo希望在2、3年內超車至少3家競爭對手，野心不小。

年齡不到40歲的韋奇夆，唸的是企業管理，在智慧型手機剛起步時，因緣際會下進入宏達電的前身多普達擔任業務助理，負責說服經銷商賣智慧機，爾後轉戰索尼、台灣大哥大、遠傳電信，12年資歷涵蓋手機與電信產業，去年成為vivo品牌登台的掌舵者。

「以前大家看大陸品牌就是山寨便宜、品質不好」，韋奇夆見證了傳統手機轉換到智慧機的浪潮，也看多了品牌的快起快落，他認為消費者對大陸品牌已改觀，OPPO在台快速崛起，登台3年做到市占前5名，「vivo要比oppo更快做到」。

韋奇夆分享，vivo的品牌被認為是低調樸實、不誇張，因為vivo企業精神強調「做對的事情」，反面來說，「不對的事情不要做」，也因此，vivo在進入台灣時，做了不少功課檢視對手進入市場時，犯了什麼錯。

他舉例，某個對手在進入市場時，大肆在通路上、戶外與電視廣告投放大量資源，被業界戲稱「花的行銷費用等於營收」，韋奇夆說，以企業經營角度來說很不健康，恐讓品牌形象被連結上「土豪」形象。

然而，台灣手機市場近來氣氛低迷，面臨技術升級瓶頸、電信業補貼下滑、市場漸趨飽和等挑戰，台灣4月手機銷售僅49萬支，創近4年新低，5月更遭逢電信吃到飽「499之亂」，恐進一步重傷手機銷售。

在這個時候進入市場，韋奇夆認為，「是優點也是個缺點，好處是市場往下走，沒有包袱，每賣一台就是扎實的成長，就搶到別人的市占」。

而vivo也擅於觀察競爭對手，他認為，蘋果是最可敬，也是最不可撼動的對手，創造的行銷旋風也讓各品牌不得不敬畏；他也不諱言，曾和團隊分享，要像OPPO的行銷一樣，「不知不覺進入你的生活」。

vivo X21定價新台幣1萬6990元，韋奇夆表示，今年vivo下半年預計引進2萬以上的旗艦產品登台，第4季起各價位帶產品線將到位，加上登台至今已進駐全台800多間經銷通路，第3季會再增加80個體驗經銷據點，vivo目前團隊已有40多人，比登台時15人大幅成長，今年底將持續徵才，拓展至60到70人。

行銷方面，vivo與國際足球聯合會（FIFA）達成協議，為國際足聯世界盃提供6年贊助，其中包含6月即將在俄羅斯舉辨的世界盃足球賽，在台同步布局的廣告效益也將進一步發揮。

在產品、通路、行銷等多方發動下，韋奇夆看好，vivo明年在台將迎來銷量顯著成長。（編輯：林淑媛）1070601

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