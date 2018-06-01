體貼街友　高市社會局健康抗暑慶端午

今(1)日下午高雄市社會局、慈聯基金會及社福慈善團體聯合會於鳳山區北門里活動中心舉辦「慈心守護過端午」活動，考量天氣與街友身體狀況，首次採用套圈圈、射飛鏢等趣味競賽方式慶祝端午節，並提供實用的抗暑包，讓所有參與的街友在端午節前夕，感受到社會大眾的關心並歡度佳節。
高雄市社會局考量多數街友們年紀偏高且多有痼疾，往往參與節慶活動享用過多豐盛的菜餚造成身體過多負擔，失去原本活動辦理的美意，因此今年一改以往端午節以餐聚、包粽吃粽過節，採健康、簡單、抗暑方式。
除了設計套圈圈、射飛鏢等闖關遊戲，現場還有民間團體及志工帶動唱，及義剪、行動沐浴車等的服務，社會局亦運用高市公益彩券盈餘基金製作街友抗暑包，有帽子、涼感巾及束口袋，發放給現場活動參與者，讓街友們在炎炎夏日能夠清涼一「夏」。
參與這次活動的街友們也非常踴躍，街友阿明滿身大汗的笑說，平常很少運動，這次端午節闖關活動可以活動筋骨外，還可以領取社會局提供的抗暑包及民間團體贈送的應節禮品粽子，覺得好玩又有趣，也非常開心。
社會局表示，高雄市目前於三民、鳳山區設有2處街友服務中心，除了提供安置輔導、沐浴及餐食等外展關懷服務，也積極輔導有就業意願及就業能力街友們穩定就業及重返社區，開辦多項街友就業自立相關計畫，105年度至106年度推行街友就業自立試辦計畫，首次提供街友就業準備金及就職獎勵金，讓街友不需擔心面試時的服裝及交通問題，另提供就業初期街友短期租屋津貼及生活津貼，以減輕日常生活開銷壓力，支持街友繼續於社區生活，並提供穩定就業獎勵金予持續就業滿3個月以上街友，105年至106年度執行成果，就業準備金 19 人，就職獎勵金13人，租屋津貼13人，生活津貼13人，穩定就業獎勵金11 人。該項計畫除提供多項獎勵外，並依照街友身心狀況及工作能力，結合勞政單位開辦烹飪、防蚊液製作等成長團體課程，培養興趣及強化街友就業意願。
社會局長姚雨靜表示，今年的街友端午節活動感謝這麼多的善心人士及單位的投入關懷街友行列，協助街友自立，不僅是提供街友一份穩定的工作，更重要的是協助他們讓社會接納，尋回公民的權利與尊嚴，社會局未來除持續辦理輔導街友就業方案，也努力輔導街友融入社區，重返社區自立生活。