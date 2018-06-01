體貼街友　高市社會局健康抗暑慶端午

今(1)日下午高雄市社會局、慈聯基金會及社福慈善團體聯合會於鳳山區北門里活動中心舉辦「慈心守護過端午」活動，考量天氣與街友身體狀況，首次採用套圈圈、射飛鏢等趣味競賽方式慶祝端午節，並提供實用的抗暑包，讓所有參與的街友在端午節前夕，感受到社會大眾的關心並歡度佳節。

高雄市社會局考量多數街友們年紀偏高且多有痼疾，往往參與節慶活動享用過多豐盛的菜餚造成身體過多負擔，失去原本活動辦理的美意，因此今年一改以往端午節以餐聚、包粽吃粽過節，採健康、簡單、抗暑方式。

除了設計套圈圈、射飛鏢等闖關遊戲，現場還有民間團體及志工帶動唱，及義剪、行動沐浴車等的服務，社會局亦運用高市公益彩券盈餘基金製作街友抗暑包，有帽子、涼感巾及束口袋，發放給現場活動參與者，讓街友們在炎炎夏日能夠清涼一「夏」。