影／不滿選舉「喬」文化　林為洲不排除脫黨參選

林為洲痛批國民黨中常會於周三(5/30)以臨時動議方式提案，通過撤銷去年10月通過的107年縣市首長提名辦法，以新竹縣選情特殊複雜為由，不採全民調，「制度皆可拋，『喬』得很粗暴！」認為極有可能徵召楊文科參選，為了確立公平機制，將自行尋求公正第三方進行全民調，也不排除脫黨參選到底的可能性。

中國國民黨副主席郝龍斌、副主席兼祕書長曾永權、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華等人今(1)日在新竹縣黨部召開幹部座談會，希望聽取來自地方的真實心聲意見，作為提名縣長參選人的依據；始終堅持全民調機制的立委林為洲認為這是「喬文化」，重砲批評並質疑「大老頻頻穿梭國民黨黨部」是為了徵召楊文科，將不排除脫黨參選。



▲國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，將彙整地方反映意見帶回研究，盡快完成最後一塊拼圖。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.01）

在今日幹部會議中，包括縣長、議長、鄉鎮長以及各級民代共有60多人出席，約有30人登記發言，其中超過10人強烈支持陳見賢出馬，表示只有陳具備勝選可能，並且願意盡力輔選；會中並未做出任何決議，曾永權表示「沒有預設立場，只求勝選。」將彙整地方反映意見帶回研究，盡快完成最後一塊拼圖。

楊文科表示尊重中常會的決議，也尊重黨的提名機制，將繼續勤跑基層；而陳見賢身為提名小組成員、又是參選人之一，保持一貫低調態度，只希望黨中央能夠真實的聽取地方建言，找出勝選契機。

不過選情至此更加複雜，地方大老分析，林為洲已揚言「若徵召楊文科，將可能脫黨參選」，但另一方面，若林為洲出線，陳見賢也曾表示不惜一戰，眼見楊、林選項都將導致藍營分裂，似乎只有陳見賢是維繫國民黨大團結的最大公約數；地方人士感嘆林為洲不該執著於「被做掉」，而應該把立委職務「做好做滿」，也寄望楊文科能顧全大局，謀求團結、合作機會，創造共贏。