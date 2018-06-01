王榮進接建研所長 陳繼鳴任營建署副署長

（中央社記者劉麗榮台北1日電）內政部今天表示，建築研究所前所長陳瑞鈴已於年初屆齡退休，所長職務由營建署副署長王榮進接任；營建署副署長職務則由城鄉發展分署分署長陳繼鳴擔任，兩人今天上任。

內政部今天發布新聞稿指出，建研所為內政部國家級研究機構，在高齡社會生活環境發展、都市與建築安全減災與調適發展、建築先進技術創新開發及智慧綠建築與節能減碳等面向，均應發揮積極政策建言角色。

內政部長葉俊榮期許王榮進以在營建署的專長及過去在建研所及台北市政府服務的經驗，進一步結合營建與建研兩者的量能，做出更大的突破，尤其是災防方面的需求，例如建構安全舒適、簡易安裝的組合屋，供災民緊急應用等。