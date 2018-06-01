用電大戶2方案待定 經部：沒設定時間表

台電董事長楊偉甫今天出席中國工程師學會暨各專門工程學會聯合年會，會前受訪表示，目前有建議2個方案，並就此與用戶溝通、蒐集意見，至於何時定案、實施，須待上級機關指示。

經濟部能源局先前預告，將要求契約容量1000瓩以上的工業用電大戶參與公用售電業提報的需量反應措施，廣徵各界意見，昨天預告期滿，經濟部官員表示，近2天會將蒐集意見彙整交由台電研擬最後方案。

（中央社記者廖禹揚台北1日電）政府擬針對用電大戶實施節電方案，台電目前初步擬定2方案，經濟部官員表示，目前正在彙整各界意見，交由台電研擬修正最終方案，但未設定具體時間表。

楊偉甫也說，希望協助用電大戶建立緊急應變機制，在遇到供電吃緊時，用「像剝洋蔥方式」，從外圍較次級用電調整，避免損害用電核心產線。

台電高層主管表示，根據台電向用電大戶調查結果，但約6成廠商表示原本就有參與節電計畫，例如民國104年就開始的5年平均每年節電1%計畫，若要再配合新計畫節電，可能有困難，因此其中一項方案以獎勵為主，給予節電達標用戶電費回饋，但未達標也不會加收電費。

另一方案則除達標回饋外，也納入未達標加收電費規定，但加收電費會存入專戶，透過用戶參與各項節電計畫時退還。不過，相關回饋、加收成數，以及配套節電計畫、退還時程等細節都仍未定案。

經濟部官員表示，能源局目前正在彙整預告期蒐集意見，近2天會交給台電統整，重新評估修正方案，至於何時應正式提報給經濟部核定，官員表示，目前沒有設定具體時間表。（編輯：林孟汝）1070601