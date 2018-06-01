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明安Q2處淡季 看好台幣走貶帶動毛利率回升

鉅亨網2018/06/01 19:10
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明安國際 (8938-TW) 第 2 季雖處高爾夫球具產業淡季，但目前新台幣回貶，看好第 2 季毛利率可望上揚，另外也將有匯兌損失回沖利益，此外公司也投資 4 億元建置研發中心，預計今年第 4 季啟用。

明安生產高爾夫球具代工及複合材料，營收連 2 年站上 100 億元大關，去年獲利表現亮麗，全年稅後純益 4.42 億元，創近 7 年來新高，每股純益達 3.3 元，明安股東會也通過 2.6 元的現金股利配發案，將在 6 月 20 日除息交易。

明安主管指出，第 2 季是高爾夫球具傳統淡季，客戶訂單能見度並不高，且客戶仍採取小量逐批下單，所幸在新台幣回貶走勢帶動下，看好第 2 季毛利率上揚及匯損回沖利益。

明安第 1 季稅後純益為 5534 萬元，季減 70.87%，年減 49.17%，每股純益為 0.41 元。

明安也投資 4 億元在企業總部旁新設研發大樓，預計 9 月完工，最快第 4 季正式啟用，明安董事長鄭錫潛表示，近年來複合材料的製程創新與應用日趨多元，除服務既有運動休閒領域與消費性電子產業的客戶，集團這幾年積極跨足其他事業領域的發展，為解決現有研究創新場域的空間明顯不足，及資源整合的考量，興建研發大樓，期能在未來發揮最大綜效。

明安日 K 線圖
 

 

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