明安Q2處淡季 看好台幣走貶帶動毛利率回升

明安國際 (8938-TW) 第 2 季雖處高爾夫球具產業淡季，但目前新台幣回貶，看好第 2 季毛利率可望上揚，另外也將有匯兌損失回沖利益，此外公司也投資 4 億元建置研發中心，預計今年第 4 季啟用。

明安生產高爾夫球具代工及複合材料，營收連 2 年站上 100 億元大關，去年獲利表現亮麗，全年稅後純益 4.42 億元，創近 7 年來新高，每股純益達 3.3 元，明安股東會也通過 2.6 元的現金股利配發案，將在 6 月 20 日除息交易。

明安主管指出，第 2 季是高爾夫球具傳統淡季，客戶訂單能見度並不高，且客戶仍採取小量逐批下單，所幸在新台幣回貶走勢帶動下，看好第 2 季毛利率上揚及匯損回沖利益。