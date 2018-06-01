傳好球回彰化　旅美NBA球星林書豪回故鄉

美國NBA職籃明星林書豪1日返回故鄉彰化舉辦「傳好球」公益活動，除捐贈一百顆籃球給彰化高中、溪湖國中和三民國小籃球隊，並指導小選們如何打好籃球、傳遞正能量；小試身手就展現巨星風範贏得滿堂喝采，場面精彩又熱烈！

台灣之光、旅美職籃球星林書豪1日午後返回故鄉彰化、在彰化高中舉辦「傳好球」贈球公益活動，林書豪表示，雖長年住在美國，但對於台灣與彰化家鄉所推展籃球運動還是相當關切，並強調，睽違七年後又回到故鄉，感到相當興奮又親切，雖然天氣很熱，還是很期待和大家打一場好球。



▲美國NBA職籃明星林書豪回到彰化故鄉，捐贈100顆籃球給彰化縣彰化高中、溪湖國中和三民國小籃球隊，林書豪也指導小球員的球技，全場熱血沸騰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

彰化縣長魏明谷表示，這次在彰化高中所舉辦的「傳好球回彰化」公益活動，邀請NBA知名職業選手也是彰化之光林書豪回到家鄉，親自贈送100顆球彰化縣內的彰化高中、溪湖國中與三民國小，並與彰化縣學生互動教導精湛的球技，期能有效提升彰化縣愛好籃球運動的風氣，也提升彰化的能見度。



▲美國NBA職籃明星林書豪回到彰化故鄉，捐贈100顆籃球給彰化縣彰化高中、溪湖國中和三民國小籃球隊，林書豪也指導小球員的球技，全場熱血沸騰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

魏明谷說，林書豪在美國打進頂尖NBA職業籃球隊已相當不容易，更難能可貴長期關心台灣籃球運動發展，還致贈一百顆籃球給三級學校籃球隊，希望藉由推展籃球運動，把彰化營造成運動大縣。



▲美國NBA職籃明星林書豪回到彰化故鄉，捐贈100顆籃球給彰化縣彰化高中、溪湖國中和三民國小籃球隊，林書豪也指導小球員的球技，全場熱血沸騰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

林書豪表示，以前讀8年級時有來過彰化，感覺彰化很好玩，爸爸的家有個農場，所以他很喜歡動物，他們家有飼養不同的動物，還有「小」摩托車，所以覺得很好玩，這是從小的回憶，現在再回來，看到那麼多小朋友、粉絲來支持他，參加他的活動，很感謝大家。



▲美國NBA職籃明星林書豪回到彰化故鄉，捐贈100顆籃球給彰化縣彰化高中、溪湖國中和三民國小籃球隊，林書豪也指導小球員的球技，全場熱血沸騰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

林書豪指出，現在他復健得非常好，應該明年開季上場不會有問題。今天跟小朋友與年輕球員互動，感到很熱鬧也有很多的能量，很開心可以一起打籃球，訓練他們，跟他們一起分享籃球。林書豪也提到，小時候也是以功課為優先，讀好書非常重要，因為球員什麼時候都可能受傷，不知道明年還能不能打，最重要的是有讀書，上課很認真，也給自己另一個好機會，可以在籃球之外走不同的路，追尋另一個夢想。



▲美國NBA職籃明星林書豪回到彰化故鄉，捐贈100顆籃球給彰化縣彰化高中、溪湖國中和三民國小籃球隊，林書豪也指導小球員的球技，全場熱血沸騰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

在贈球儀式後，林書豪會同多位身材高大的NBA球星，下場指導小選們如何打好籃球、傳遞正能量，從運球、傳球到神乎其技上籃、扣籃，只是小試身手就展現巨星風範，贏得滿場英雄式的歡呼和喝采，場面精彩又熱烈。