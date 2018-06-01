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〈華擎股東會〉耕耘高階市場有成 將維持不打價格戰策

鉅亨網2018/06/01 19:15
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主機板廠華擎 (3515-TW) 受惠高階市場產品比重提升，帶動去年毛利率增加 2.11 個百分點，華擎認為，主攻高階市場仍是營運重點策略，即使加強中國大陸市場經營、推出顯卡新品，也不會加入低價價格戰。

華擎主機板業務約占營收 8 成，歐洲、美洲及亞太地區營收分別各占三成營收，目前是全球前三大主板品牌。

華擎主機板分為三大主軸，包括電競主機板、超頻系列主機板，剩下的則是主攻組裝電腦市場。由於華擎高階產品比重增加，讓華擎 2017 年營收 92.12 億元、年增 29.37%，毛利率也跟著提高 2.11 個百分點。

華擎認為，公司希望加強中國大陸市場經營，只是在現有的三大營收來源外，打算另闢新市場，而去 (2017) 年高階市場經營有成，未來即使搶攻中國大陸市場，也不會加入低價價格戰。

華擎穩固現有的主機板市場外，為擴增產品線，今年 4 月首度推出顯卡新品測試市場水溫；華擎指出，顯卡新品策略是搭配原有中高階主機板，產品定位跟走向不會改變。

因應全球電腦市場衰退，華擎集中策略在中高階產品，根據股東報告書指出，2017 年全年主機板出貨量成長、伺服器營收年增超過 100%，工業電腦市場則表現持穩。

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