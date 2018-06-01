感人！聽到「阿嬤死了」　外傭急診室爆哭「喚醒」她

台灣人口迅速老化，不少人會請外傭來照顧家中長輩，雖然偶有外傭虐待老人的事件傳出，但有更多外傭和雇主情同家人的案例。日前一名阿嬤被送到醫院急診，呈到院前死亡狀態，醫護人員趕緊搶救，陪同的外傭原本一頭霧水，但聽見醫護人員說「阿嬤死了」，突然跪地大哭，淒厲的哭聲全急診室都聽得到，所幸阿嬤經急救後恢復心跳，外傭與老人的好感情讓旁人相當感動。
急診醫師白永嘉昨（ 31 ）日在臉書粉絲專頁《急診醫師的眼睛》分享這段外傭與阿嬤的真摯故事。一名到院前死亡的阿嬤被送到急診，醫護人員趕緊搶救，而陪同前來的外傭茫然地站在一旁搞不清楚狀況，直到聽見醫護人員說「阿嬤現在死了，要急救」後，突然放聲大哭，「那淒厲的聲音，我們都可以感受到她心中的悲痛」。
「或許阿嬤聽到她超大的哭聲，在急救之後恢復心跳血壓，我們懷疑是心肌梗塞，立刻送去做心導管。」白醫師提醒雇主們要好好善待外傭，在急診室常看見外傭和老人間的深厚情感，讓醫護人員們相當感動，「希望阿嬤可以恢復健康，她很幸福，有關心她的家人，和深愛她的外傭朋友。」
網友們看完文章後都深受感動，紛紛留言「有時，自己家人子女，還沒有外傭貼身照顧的情誼」、「有些外傭比家屬更像家屬」、「臨床看到的，都是外傭哭的比家屬難過」、「邊吃早餐邊哭，我想阿嬤是真心對看護好，才能有如此的情誼」、「人與人是互相的，不分國界」。
▲急診醫師分享外傭和老人間的真摯故事，感動不少網友。（圖／翻攝自臉書 , 2018.06.01）