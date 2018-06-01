感人！聽到「阿嬤死了」　外傭急診室爆哭「喚醒」她

台灣人口迅速老化，不少人會請外傭來照顧家中長輩，雖然偶有外傭虐待老人的事件傳出，但有更多外傭和雇主情同家人的案例。日前一名阿嬤被送到醫院急診，呈到院前死亡狀態，醫護人員趕緊搶救，陪同的外傭原本一頭霧水，但聽見醫護人員說「阿嬤死了」，突然跪地大哭，淒厲的哭聲全急診室都聽得到，所幸阿嬤經急救後恢復心跳，外傭與老人的好感情讓旁人相當感動。

急診醫師白永嘉昨（ 31 ）日在臉書粉絲專頁《急診醫師的眼睛》分享這段外傭與阿嬤的真摯故事。一名到院前死亡的阿嬤被送到急診，醫護人員趕緊搶救，而陪同前來的外傭茫然地站在一旁搞不清楚狀況，直到聽見醫護人員說「阿嬤現在死了，要急救」後，突然放聲大哭，「那淒厲的聲音，我們都可以感受到她心中的悲痛」。