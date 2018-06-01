影／雲林離岸風場維運碼頭　爭取落腳萡子寮漁港

李進勇表示，雲林離岸風場目前是潛力廠址開發階段中進度最快的案場，將於2020年陸續完工，總裝置容量達708MW，未來25年風場所需的維運碼頭能優先選擇雲林，盼地方鄉親给予支持，在發展永續能源利用的同時，也帶動港口周邊經濟發展。



▲德商wpd達德能源技術總監林世豪於現勘時向李縣長報告維運碼頭的需求。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.01）

德商wpd達德能源公司於現勘時向李縣長報告維運碼頭的需求，表示維運碼頭必須為獨立碼頭，在地理條件上需距離風場一小時航程內、不受潮汐影響、接鄰開放海域、全年可自由航行、有良好基礎建設可供作業船隻避風浪及颱風等，港區方面則需要水深超過3公尺、能容納6艘運維船、同時可供3艘船上下貨作業，且全年24小時都可作業補給、自由進出等；為了進一步促進在地經濟，也希望能就近在碼頭邊設置維運辦公室、倉庫及戶外倉儲區。



▲萡子寮漁港是目前評估縣內最合適作為離岸風場維運碼頭的地點。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.01）

水利處長許宏博表示，萡子寮漁港是目前評估縣內最合適作為維運的港口，雖目前因泥沙淤積導至港區水深不足，縣府已向漁業署爭取兩案經費補助，其中「萡子寮漁港外砂洲地形變化」監測計畫經費500萬元已獲核定，另針對漁港清疏部分亦爭取1,667萬元，也將於近期內核定，相信在縣府與業者的齊心合作下，可順利克服此挑戰。

達德能源技術總監林世豪表示，今年八月必須確定維運碼頭地點，目前已促請風機供應商積極評估萡子寮漁港可行性。

建設處長蘇孔志表示，縣府邀集本縣工業會，各工業區廠商協進會及三所學校所組成「雲林縣離岸風力產官學平台」，也持續針對與在地產業結合及產學合作等面向推動，創造出在地產、官、學三贏局面。