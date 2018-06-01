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中央社

台股市值連2週增 下週挑戰33兆

中央社2018/06/01 19:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北1日電）台股本週小漲不到7點，連續2週收漲，根據台灣證券交易所統計，截至6月1日止，全體上市公司市值新台幣32兆7481.7億元，較上週增加215.41億元，增幅約0.07﹪。

證交所表示，本週加權股價指數上漲6.78點，漲幅約0.06%，台灣50指數下跌47.96點，跌幅約0.59%，寶島股價指數上漲25.33點，漲幅約0.20%。

產業別指數方面，以光電類指數上漲5%漲幅最大，電器電纜類指數下跌2.14%跌幅最大，未含金融類指數上漲20.02點，漲幅約0.22%，未含電子類指數上漲8.05點，漲幅約0.05%，未含金融電子類指數上漲59.36點，漲幅約0.46%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額8213.03億元，全體上市股票成交金額7724.86億元，股票成交量週轉率2.19%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別電子零組件類1914.04億元、占24.78%，半導體類1723.26億元、占22.31%，光電類1015.82億元、占13.15%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類7.38%、光電類5.66%、電器電纜類4.10%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共99個交易日，集中市場總成交金額13兆4476.27億元，市場日平均成交金額1358.35億元，股票成交量週轉率36.49%，股票日平均成交量週轉率0.37%。（編輯：張均懋）1070601

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