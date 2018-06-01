台股市值連2週增 下週挑戰33兆

（中央社記者田裕斌台北1日電）台股本週小漲不到7點，連續2週收漲，根據台灣證券交易所統計，截至6月1日止，全體上市公司市值新台幣32兆7481.7億元，較上週增加215.41億元，增幅約0.07﹪。

證交所表示，本週加權股價指數上漲6.78點，漲幅約0.06%，台灣50指數下跌47.96點，跌幅約0.59%，寶島股價指數上漲25.33點，漲幅約0.20%。

產業別指數方面，以光電類指數上漲5%漲幅最大，電器電纜類指數下跌2.14%跌幅最大，未含金融類指數上漲20.02點，漲幅約0.22%，未含電子類指數上漲8.05點，漲幅約0.05%，未含金融電子類指數上漲59.36點，漲幅約0.46%。