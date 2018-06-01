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中央社

民進黨敲時間安排總統親訪 呂秀蓮續提政見

中央社2018/06/01 19:49
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文打算親自拜會要與民主進步黨Bye Bye的前副總統呂秀蓮，民進黨發言人吳思瑤今晚受訪指出，黨秘書長洪耀福已與呂秀蓮幕僚聯繫上，正在安排時間。

不過，呂秀蓮晚間持續透過粉絲專頁發表政見，她主張「遷移第一殯儀館 打造世界宗教園區」。

民進黨立委姚文智5月30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

蔡總統昨天邀黨籍立委餐敘，與會者轉述，蔡總統將親自拜會呂秀蓮；總統府秘書長陳菊說，黨已沒有分裂的本錢。

不過，呂秀蓮昨晚從馬來西亞返抵國門，她在機場受訪時表示：「民進黨已經跟我沒有關係了。」至於是否以無黨籍身分參選台北市長，她說，不排除任何可能。

對於蔡總統方面是否有聯繫，呂秀蓮幕僚今天下午受訪指出，尚未接到通知。吳思瑤晚間受訪則表示，洪耀福已與呂秀蓮幕僚聯繫上，正在安排會面時間。

另外，呂秀蓮晚間持續透過粉絲專頁發表政見，主張「遷移第一殯儀館 打造世界宗教園區」；呂秀蓮說，考量殯儀館的社會文化禁忌，遷移之後的原址可轉型為「世界宗教園區」。園區內呈現世界各宗教的文物與哲學教義，傳遞愛與和平的理念，不僅化解殯儀館舊址的心理恐懼，也可促進台北市朝向文化之都邁進。（編輯：林興盟）1070601

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