綜所稅619萬戶完成申報　稅收1358億年增0.5%

在營所稅部分，截至5月31日總申報件數91萬6670件，較105年同期89萬2687件，增加2萬3983件，成長2.69%；總自繳稅額3256.57億元，較105年度同期2863.79億元，增加392.78億元，成長13.72%。另境外電商申報營所稅件數57件，申報應納稅額6.8億元。

財政資訊中心表示，106年度綜所稅結算申報採取網路申報有399萬2千餘件，較去年件數多13萬2171件，成長3.4%，以「健保卡+密碼」認證方式完成申報達130萬餘件，較105年度94萬餘件成長38%，有效降低民眾赴國稅局臨櫃報稅人次。

另 Mac 系統透過公民的參與協作，將報稅介面升級改善，應用引導式作業流程使操作方式更便捷友善，頗受民眾好評，106年度綜所稅 Web 線上版申報件數達7萬8564件，較去年3萬2071件成長144.97%。