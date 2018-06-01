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綜所稅619萬戶完成申報　稅收1358億年增0.5%

記者顏真真／台北報導2018/06/01 20:49
▲106年度綜所稅結算申報截止，財政部統計，總申報件數達619萬4492件，稅收淨額新台幣1358.95億元，年成長0.53%。（圖／NOWnews資料照）
▲106年度綜所稅結算申報截止，財政部統計，總申報件數達619萬4492件，稅收淨額新台幣1358.95億元，年成長0.53%。（圖／NOWnews資料照）

106年度綜合所得稅結算申報5月31日截止，根據財政部初步統計，總申報件數達619萬4492件，較去年申報件數成長1.34%，稅收淨額新台幣1358.95億元，年成長0.53%，其中網路申報399萬2千餘件，較去年同期成長0.53%。

財政部指出，根據財政資訊中心初步統計，截至5月31日止，綜所稅總申報件數619萬4492件，較105年度同期611萬2510件，增加8萬1982件，成長1.34%；稅收淨額1358.95億元，較105年度同期1351.85億元，增加7.1億元，成長0.53%。

在營所稅部分，截至5月31日總申報件數91萬6670件，較105年同期89萬2687件，增加2萬3983件，成長2.69%；總自繳稅額3256.57億元，較105年度同期2863.79億元，增加392.78億元，成長13.72%。另境外電商申報營所稅件數57件，申報應納稅額6.8億元。

財政資訊中心表示，106年度綜所稅結算申報採取網路申報有399萬2千餘件，較去年件數多13萬2171件，成長3.4%，以「健保卡+密碼」認證方式完成申報達130萬餘件，較105年度94萬餘件成長38%，有效降低民眾赴國稅局臨櫃報稅人次。

另 Mac 系統透過公民的參與協作，將報稅介面升級改善，應用引導式作業流程使操作方式更便捷友善，頗受民眾好評，106年度綜所稅 Web 線上版申報件數達7萬8564件，較去年3萬2071件成長144.97%。

關鍵字綜所稅財政部財政資訊中心報稅營所稅境外電商網路申報
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