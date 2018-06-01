黑衣人闖入三重社政大樓撒冥紙　社會局嚴厲譴責

社會局表示，事件起因一名1歲3個月幼兒，父母因毒品案入監服刑，委託友人照顧，但今年4月初友人突然失聯，改由幼兒外婆照顧，外婆等親屬表示仍無力照料，因此委託社會局安置，對於有吸毒的父母所產下的嬰兒，雖然較難以照顧，並有照顧上的風險，但為維護兒少的健康與發展，社會局仍找了一位具有證照的保母安置照顧。

一名被新北市社會局安置的幼兒日前噎到休克，全案正由司法調中，但幼兒家屬今(1)日下午卻夥同20多名黑衣人闖入三重社政大樓撒冥紙，造成弱勢民眾及社工心生畏懼，社會局除了嚴厲譴責並依法提出侮辱公署、妨害公務等告訴。

5月13日上午幼兒疑似吃吐司噎到造成休克，經過送醫院救治恢復心跳，但仍無法自主呼吸，社工及主管立即趕往醫院協助處理，目前幼兒仍於加護病房持續醫療觀察。

社會局表示，事發後社工幾乎每天都會聯繫親屬或到院陪伴，為釐清造成原因及責任歸屬，社會局也主動報請檢警單位調查，全案進行調查期間，都有知會幼兒外婆及親屬。

沒想到幼兒父母的友人以及幼兒的外婆，今天下午4點多，夥同20餘位黑衣人，前往三重社政大樓聚眾，其中2人自稱是幼兒父母的友人，更攜帶2大包冥紙，衝進去1樓及3樓社福中心，遍撒冥紙在辦公室內桌上及走道，並口出：「叫你們主管出來！」當時辦公室內有多名社工，紛紛畏懼走避，生怕人身安全受到威脅。

社會局表示，三重社政大樓一樓有收托自閉症等身障孩童，五樓也有公共托老中心收托失智失能的長輩，其他樓層有服務新住民及志願推廣中心，對於突如其來的聚眾、撒冥紙等不理性行為心生畏懼。

幸好鄰近慈福派出所及三重分局偵查隊員警獲報後立即趕到現場處理，社會局除表示遺憾外，籲請民眾保持理性，對於嚴重侮辱公署、妨害公務，以及涉及恐嚇的涉案人，將依法提出告訴，以維弱勢民眾、社工人身安全及社會治安。