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即時跑馬燈青年護台不斷電　全國青年總會環台綜所稅申報截止　稅收達1358億8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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影／愛台不斷電青年護台灣　環台路跑隊伍抵竹縣

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/01 20:49
▲愛台不斷電，青年護台灣環台路跑隊伍今抵竹縣，由縣黨部主委陳見賢接棒。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.01）
▲愛台不斷電，青年護台灣環台路跑隊伍今抵竹縣，由縣黨部主委陳見賢接棒。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.01）

由中國國民黨全國青年總會發起的「愛台不斷電、青年護台灣」環台路跑活動，今(1)由苗栗縣、新竹市一路跑到新竹縣；相對於其他各縣市都是由縣市長候選人接棒，新竹縣由於尚未推出人選，由縣黨部主委陳見賢代表，但是現場高呼「縣長好！」的踴躍聲浪，似乎提前把這欠缺的一塊拼圖補上了。


▲新竹縣黨部主委陳見賢（左）將接力棒傳遞給議長張鎮榮（左二）與縣長邱鏡淳（右）。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.01）

以「反空汙」、「反核食」為主要訴求，全國青年總會發起「愛台不斷電」路跑活動，環繞台灣，希望發揮青年力量團結向前跑，共同守護家園，呼籲「不要用肺發電」，救大家的肺也救台灣；新竹縣體育會總幹事田耕豪也大力響應，號召縣內多個路跑團共同參與支持。

陳見賢讚許青年護台不斷電的熱情，表示2018是個重要的里程碑，有了2018才能有2020，希望所有的青年夥伴們一起攜手愛台灣，支持中國國民黨；而在場的青工成員則是不斷高喊「縣長好！」口號，希望能由陳見賢代表參選新竹縣長，守護一片藍天。


▲愛台不斷電，青年護台灣環台路跑隊伍今抵竹縣，由縣黨部主委陳見賢代表接棒。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.01）

陳見賢由新竹市長參選人許明財手中接下代表「青年願景」的棒子，象徵一棒接一棒、個個是強棒，也代表了傳承、責任；路跑隊伍今晚將夜宿新竹縣，明天將繼續北上，跑過桃園市，回到台北市中央黨部，藉由這場活動，喚醒民眾對國家未來發展的關心。

關鍵字全國青年總會反空汙反核食青年願景
假燒香真偷竊自摔　舉頭三尺有電眼

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