高雄市長選戰增溫 藍綠參選人各出其招

（中央社記者程啟峰高雄1日電）國民黨提名的新北市長參選人侯友宜與同黨高雄市長參選人韓國瑜今天聯合在高雄造勢；民進黨提名的高雄市長參選人陳其邁則參加母校雄中的畢業典禮及中油72週年慶活動。

年底高雄市長選戰，民進黨提名立委陳其邁參選，希望延續綠色執政香火，國民黨則寄望韓國瑜提振藍營士氣，讓高雄「藍天再現」。

侯友宜、韓國瑜上午聯袂現身高市國民市場掃街，受到民眾熱烈歡迎；近來部分水果滯銷造成水果價格慘跌，兩人當場吃香蕉力挺蕉農，為果農請命。

侯友宜及韓國瑜隨後到高雄關帝廟參拜，中午與高雄鄉親一起吃魯肉飯後，下午轉往高雄香蕉碼頭餐廳聯合造勢，支持者擠爆現場，場面熱烈。