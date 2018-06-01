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民代質疑朱立倫不給年輕人機會　痛批朱侯團隊騙票集團

記者陳志仁／新北報導2018/06/01 20:37
▲朱立倫坦言，議員的建議很中肯，市府要檢討，並為侯友宜辯駁，「他（侯）是副市長，我是市長，所以是市長的問題」！（圖／記者陳志仁攝，2018.06.01）
▲朱立倫坦言，議員的建議很中肯，市府要檢討，並為侯友宜辯駁，「他（侯）是副市長，我是市長，所以是市長的問題」！（圖／記者陳志仁攝，2018.06.01）

新北市議會今（1）日進行市政總質詢的議程，民進黨籍新北市議員沈發惠、陳世榮、羅文崇、李倩萍及李余典等人，質疑新北市長朱立倫過去7年多來沒有給年輕人機會，及纜線清整、歡樂耶誕城及樹木保護的議題，痛批是「諸侯團隊，騙票集團」。

沈發惠質疑，朱立倫擔任桃園縣長時，任用未滿30歲的蘇俊賓擔任環保局長，擔任新北市長後不給年輕人獨當一面的機會，目前局處首長幾乎都是50歲以上；前副市長侯友宜在臉書發文，「過去30年，國民黨最大的錯誤就是沒有給年輕人機會」，豈不是自己打臉自己？到底是朱立倫還是侯友宜沒有給年輕人機會？ 

朱立倫坦言，議員的建議很中肯，市府要檢討，並為侯友宜辯駁，「他（侯）是副市長，我是市長，所以是市長的問題」；年輕人需要更多空間與機會，相對於局處首長部分，已經有許多7、8年級生 進入市府團隊，擔任包括副發言人等重要幕僚職務，未來也會持續關注青年族群的心聲，給予他們更多的發展空間。

李倩萍指出，新北市到處都布滿錯綜複雜的天空纜線，新北市還將纜線清整列入市政成果網，也訂定了共同管道管理辦法，但到處都還是密布黑壓壓的各式纜線遮蔽天際線，市民抬頭沒看到空汙卻看到醜陋又雜亂了纜線，給市民一個乾淨的天空這麼難，怎麼相信你的昔日副手侯友宜接班會做得更好？

新聞局長張其強回應，新聞局自100年推動「有線電視纜線清整及地下化計畫」，透過跨局處整合「纜線清整標章作業」，並配合地區地下管溝作業進行纜線地下化；此外，除要求業者配合「共同管道」及「寬頻管道」完成有線電視纜線下地作業，更要求業者纜線下地比例須達50%，並作為年底費率審查的重要依據。

陳世榮、羅文崇及李余典關心歡樂耶誕城、都更案件，及樹木保護相關的議題，質疑朱立倫及前副市長侯友宜做不到，明顯是聯手騙票；朱立倫說，歡樂耶誕城活動範圍從市民廣場及周邊，逐步延伸至板橋火車站及萬坪公園，每年推陳出新的活動規劃更受到國際肯定，已成為世界知名的節慶活動之一。

針對議員關心樹木保護議題，朱立倫認為，樹木保護是近年逐步建立起的觀念，因此各地難免還是會出現部分樹木保護不周的爭議，所以建立起正確樹保觀念才是真正的治本之道，市府將持續透過教育訓練的方式，使第一線作業人員能了解樹木保護的重要性，並落實樹木保護工作。

關鍵字朱立倫沈發惠李倩萍市政總質詢有線電視
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