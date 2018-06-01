新北民代質疑八里污水廠涉偷排 籲把關

鄭戴麗香表示，新北市府今年編列新台幣6億4800萬元污水處理經費，加上積極推動家用污水接管工程，最後結果卻是將污水直接排到外海污染環境，情何以堪。

鄭戴麗香說，除了龍源里長林俊德今天沒有到，其他八里區所有里長都參與會勘，現場臭味難聞。機具明顯損壞嚴重，承包廠商還說有正常處理，如果真無能力操作，乾脆廢掉污水處理廠。若八里污水處理廠未做好把關，不僅污染海洋，也威脅居民健康。

新北市府環保局表示，不定期針對污水廠異常情形或民眾陳情稽查採樣，民國106年至今共處分7次，裁處新台幣1360萬餘元罰鍰。近日也前往稽查，要等檢測報告才知道結果。

台北市政府工務局衛生下水道工程處受行政院委託，代管八里污水處理廠。衛工處副處長陳宏銘表示，新北市議員與里長今天會勘時，他也有出席，里長拿出的照片裡，出現綠色、紅色的東西，「就我們讀環工的經驗來講，污水經過處理後排放，不會出現這些顏色」。

陳宏銘說，污水處理廠放流水經過很多道處理，一定是黑色或灰色的，不會有彩色的東西，這些東西可能是從別的地方漂流過來的；他今天到現場看，也沒有看到彩色的東西，「所以是誤會一場啦」。

新北市府環保局呼籲民眾，若發現污染情形，應盡速通報1999市政服務專線，稽查員將立即前往查處。（編輯：李亨山）1070601