與孟飛帥兒做公益　梁佑南竟為陌生老奶奶這麼做

藝人梁佑南日前參加節目《美鳳有約》時，被發現背部刮痧通紅一片，原來她與王燦、孟飛之子孟翔參加公益團體「曉水珠心靈之旅」的花東關懷之旅，5月23日到岩湾監獄宣傳公益短片《美麗的願望》，5月24日再到台東牧心智能發展中心送暖。

梁佑南自認沒有王燦的歌藝，她搞笑表示，「感謝大家忍耐我的歌聲。」還自爆有次跟著該公益團體做活動，被發現對嘴，背後竟然有個感人故事，原來，她演唱時，第一排的老奶奶插著鼻管，頭歪一旁，鼻子下面卻有一大坨鼻涕，「當時我對唱，眼睜睜看著她很不舒服，我做了自己以前不敢做的事情，直接上前，用手擦掉鼻涕。」她當下覺得這樣老奶奶才會舒服一點，當老奶奶眼神透露感謝時，她才發現歌聲正在演唱中，自己對嘴被發現了，但她笑說：「我誠意十足，感謝給我機會服務大家。」