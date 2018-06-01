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娛樂

與孟飛帥兒做公益　梁佑南竟為陌生老奶奶這麼做

記者吳維書／台北報導2018/06/01 20:16
▲左起王燦、梁又南、孟翔一起做公益。（圖／民視提供 , 2018.6.1）
▲左起王燦、梁又南、孟翔一起做公益。（圖／民視提供 , 2018.6.1）

藝人梁佑南日前參加節目《美鳳有約》時，被發現背部刮痧通紅一片，原來她與王燦、孟飛之子孟翔參加公益團體「曉水珠心靈之旅」的花東關懷之旅，5月23日到岩湾監獄宣傳公益短片《美麗的願望》，5月24日再到台東牧心智能發展中心送暖。

梁佑南自認沒有王燦的歌藝，她搞笑表示，「感謝大家忍耐我的歌聲。」還自爆有次跟著該公益團體做活動，被發現對嘴，背後竟然有個感人故事，原來，她演唱時，第一排的老奶奶插著鼻管，頭歪一旁，鼻子下面卻有一大坨鼻涕，「當時我對唱，眼睜睜看著她很不舒服，我做了自己以前不敢做的事情，直接上前，用手擦掉鼻涕。」她當下覺得這樣老奶奶才會舒服一點，當老奶奶眼神透露感謝時，她才發現歌聲正在演唱中，自己對嘴被發現了，但她笑說：「我誠意十足，感謝給我機會服務大家。」


▲梁又南賣力演出。（圖／民視提供 , 2018.6.1）

梁佑南還提及，有次演出時，出現一個小孩看起來很安靜，她先以「眼睛」詢問一旁的老師是否能夠邀請那位孩子上台唱歌，得到老師同意後，她一把拉起小孩，沒想到那孩子手舞足蹈，整個人開心跳起舞來，她說：「孩子在那邊其實真的很寂寞，家人或許因為忙於生計，很少來探望他們。」只要去到那邊，帶團的周嘉莉會要求打開植物人病房，讓歡樂的歌聲也環繞他們，梁又南才知道，原來部分植物人也會因為歌聲而舞動手腳，她感嘆，「施比受更有福，看到別人才深深明白比我不幸的人太多了，想要認真生存下去的人這麼多，自己可能某階段有障礙或者是瓶頸就抱怨，真的太不應該，或許顛簸坎坷才是人生往前的動力。」

王燦則表示，2017年就參加為期6天的公益行程，這次在參加花東關懷之旅後，他的心靈更富足了，他在演唱的時候，台下所有人都跟著哼唱，遞麥克風，他們唱得比他還大聲，他笑說：「看到這些孩子帶著燦爛笑容，用擁抱表達感謝，這個擁抱讓我覺得一切值得了。」


▲梁又南與藝人朋友投身公益活動。（圖／民視提供 , 2018.6.1）

關鍵字梁佑南王燦孟翔孟飛公益
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