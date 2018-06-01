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中央社

美參議員來訪挺台 梅健華稱台灣是好夥伴

中央社2018/06/01 20:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北1日電）美國聯邦參議員帕度（David Perdue）臨時更改亞洲行程，今天訪問台灣。美國在台協會處長梅健華表示，感謝帕度對美台關係的支持，他也向帕度分享台灣這個好夥伴的優點。

帕度為表示對台支持，臨時新增訪台行程。今天早上抵台後，即前往總統府晉見總統蔡英文，中午接受外交部長吳釗燮款宴後，隨後飛往東南亞進行訪問。

吳釗燮在外交部推特發布與帕度的合照，並推文表示，感謝帕度在台灣國際處境艱難之際，來台訪問與表達對台灣的支持；「我們珍惜這份友誼」。

同時，美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）也在AIT臉書上發文表示，歡迎帕度到台灣訪問；與帕度見面時，他也分享「台灣這個好地方、好夥伴的各項優點」。

梅健華說，帕度過去從商時就經常來台灣，因此對亞洲非常了解；感謝帕度對美台關係的支持。

AIT今天稍早發布新聞稿表示，這是帕度首次以美國參議員身分訪台。

外交部也發布新聞稿指出，帕度為美國聯邦參議院軍事委員會成員，長期關注台美安全合作議題，立場友台，近期曾在參議院軍事委員會審議「2019年國防授權法案」（NDAA）時投票支持通過法案，法案內容包含多項友台條文。帕度也堅定支持台灣國際參與。

在中國打壓台灣加劇之際，美國國會議員挺台聲浪與行動不間斷。繼美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）上週臨時新增訪台行程，表達對台支持後，帕度也臨時更改行程訪台。（編輯：林興盟）1070601

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