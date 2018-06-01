美參議員來訪挺台 梅健華稱台灣是好夥伴

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）美國聯邦參議員帕度（David Perdue）臨時更改亞洲行程，今天訪問台灣。美國在台協會處長梅健華表示，感謝帕度對美台關係的支持，他也向帕度分享台灣這個好夥伴的優點。

帕度為表示對台支持，臨時新增訪台行程。今天早上抵台後，即前往總統府晉見總統蔡英文，中午接受外交部長吳釗燮款宴後，隨後飛往東南亞進行訪問。

吳釗燮在外交部推特發布與帕度的合照，並推文表示，感謝帕度在台灣國際處境艱難之際，來台訪問與表達對台灣的支持；「我們珍惜這份友誼」。

同時，美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）也在AIT臉書上發文表示，歡迎帕度到台灣訪問；與帕度見面時，他也分享「台灣這個好地方、好夥伴的各項優點」。