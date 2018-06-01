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貼心照顧長輩　雲林康樂小吃店揭牌

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/01 21:33
▲康樂小吃店揭牌。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)
▲康樂小吃店揭牌。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)

雲林縣政府、老人福利保護協會今(1)日上午在雲林榮譽國民之家成立長照B級社區複合型服務中心，縣長李進勇特地前往為康樂小吃店揭牌，感謝雲林榮譽國民之家黃昆宗主任支持，並強調會持續擴大辦理長照2.0服務，照顧雲林縣長者健康，並與長者共同享用美食佳餚，現場熱鬧而溫馨。

李進勇表示，推動長照2.0服務為縣府重責工作，去年積極向中央爭取辦理社區整體照顧服務體系。今年雲林縣政府積極佈建社區整體照顧服務體系(ABC)，建置資源服務長輩，透過社區整合型服務中心(A級)、B級(社區複合型服務中心)及巷弄長照站(C級)提供不同服務，從個案管理、提供長照服務及從社區為出發點的照顧理念，真正周延與貼心。

落實雲林縣在地化社區照顧服務，縣府將結合各鄉鎮市公所廣設長照巷弄服務站，讓有需求的長輩得以優質及完善之長照服務，實現「找得到、看得到、用得到」長照2.0目標。

李進勇強調，雲林縣對於健康老人的照顧也一直不遺餘力，如：鼓勵各鄉鎮市公所輔導老人會成立社區照顧關懷據點，並開辦長青食堂、長青學苑等服務外，在前端攔截失能，讓老人家們都能健康、樂活，減緩長期照顧服務負擔，營造高齡友善環境。從經濟、照顧、環境安全等三方面著手，讓雲林縣成為適合長輩居住的高齡幸福家園、樂活縣市，落實「社福有感、安居樂業」的施政目標。 

關鍵字康樂小吃店長照2.0社區照顧
林書豪回彰化　捐百顆籃球作公益雲林國際觀光論壇　推動地方觀光

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