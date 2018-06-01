中國雲南查獲2.4噸牛角 疑來自非洲

（中央社台北1日電）中國雲南近日查獲一批疑似來自非洲的野生動物角，共計64袋，重約2.4噸，4046隻。從形態來看，這些動物角疑似為非洲野牛角和氂牛角，目前均已送往鑒定，案件待進一步調查。

人民網報導，據雲南省紅河州河口縣森林公安局表示，雲南省紅河州河口縣森林公安局5月4日接到群眾舉報，河口北山一家物流公司內有大量的野生動物角。

河口縣森林公安民警立即趕到物流公司，當場查獲一批疑似野生動物角。經民警幾個小時的清點，這批動物角共計64袋，重約2.4噸，4046隻，疑為非洲野牛角和氂牛角。