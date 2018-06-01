祖先是否來自台灣 日學者將划竹筏跨黑潮驗證

（中央社記者盧太城台東縣1日電）尋找祖先來自台灣的證據，日本學者將試划阿美族竹筏，從台灣的東海岸出發，跨越黑潮航向日本的與那國島，驗證祖先從海上旅途遷徙到日本的可能性。

日本考古學者研究，推測日本人的祖先有可能從3條路線移民日本，分別是由西伯利亞東部進入最北端的北海道；由朝鮮半島進入九州與本州；由台灣進入最南端的琉球群島。

為證明第3條路線來自台灣的可能，國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作推動「3萬年前的航海－跨越黑潮」實驗計畫。

日本方面由日本國立科學博物館「人類史研究群長」海部陽介在一年前以草船從與那國島出發，航向距離75公里遠的西表島試驗，不過草船試驗失敗。接著海部陽介到了台東，直接研究以竹筏航向日本的可能性。