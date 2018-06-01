不滿媒體誣指不孝 王文洋求償勝訴

（中央社記者蕭博文台北1日電）宏仁集團總裁王文洋不滿時報周刊報導「未照護大媽，卻吞其遺產」等內容，起訴求償。高院二審判決時報周刊、撰文記者連帶賠償王文洋新台幣60萬元，最高法院今天駁回上訴定讞。

王文洋起訴主張，時報周刊民國101年7月20日發行第1796期雜誌，未查證即登載與事實不符的封面故事，指控他在處理大媽王月蘭後事時搶搬大體、拒絕院方協助準備誦經、父逝前未照護大媽卻吞其遺產。

時報周刊則主張，登載前已盡合理查證，並非以詆毀王文洋社會評價為目的，主要是報導王月蘭娘家孫輩對王文洋行事作為的不同意見。