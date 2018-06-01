NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈為取得小巨蛋門票　王建復竟做這事女主播冷到腳抖　他送上補氣禮物8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

不滿媒體誣指不孝 王文洋求償勝訴

中央社2018/06/01 20:42
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北1日電）宏仁集團總裁王文洋不滿時報周刊報導「未照護大媽，卻吞其遺產」等內容，起訴求償。高院二審判決時報周刊、撰文記者連帶賠償王文洋新台幣60萬元，最高法院今天駁回上訴定讞。

王文洋起訴主張，時報周刊民國101年7月20日發行第1796期雜誌，未查證即登載與事實不符的封面故事，指控他在處理大媽王月蘭後事時搶搬大體、拒絕院方協助準備誦經、父逝前未照護大媽卻吞其遺產。

時報周刊則主張，登載前已盡合理查證，並非以詆毀王文洋社會評價為目的，主要是報導王月蘭娘家孫輩對王文洋行事作為的不同意見。

台灣高等法院二審審理後認為，王月蘭是基督教徒，依基督教辦理喪禮，並無誦經或祝唸等儀式，報導指王文洋拒絕院方安排誦經、祝念，顯非事實。

二審也認為，王文洋無論在父親即台塑集團創辦人王永慶生前或過世後，長年僱人照顧王月蘭，且幾乎每年陪同王月蘭過年吃團圓飯，並無不盡孝養之情，報導內容不實，足以貶損王文洋社會上評價，侵害名譽權。

二審審酌，王文洋是英國倫敦大學皇家學院物理博士，現為宏仁企業集團總裁，且為國內知名人士，行為舉止動見觀瞻，判決時報周刊、撰稿記者、編輯、總編輯連帶賠償60萬元，並在時報周刊、中國時報刊登道歉啟事。

王文洋、時報周刊都提起上訴，最高法院認為原審判決無誤，駁回上訴確定。（編輯：梁君棣）1070601

中國雲南查獲2.4噸牛角 ...雙贏彩第107035期開獎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan