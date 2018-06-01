雲林國際觀光論壇　推動地方觀光

觀光產業是台灣推向國際舞台的關鍵產業，雲林縣政府為積極推動地方產業與文化發展，於今(1)日於三好國際酒店，舉辦「雲林國際觀光論壇」，以「雲響未來」為主題，邀請國內、外的講者分享經驗，一起激盪對雲林地方旅行的想像，縣長李進勇、縣議員周秀月、賴淑娞、副縣長丁彥哲、秘書長黃玉霜、文化處長林孟儀、新聞處長張凱傑、教育處長梁恩嘉、城鄉發展處長黃凱達、斗六市長謝淑亞、虎尾鎮長林文彬、古坑鄉長黃意玲等人皆到場共襄盛舉，李縣長也特別在會場寫下對於雲林的展望和期待。

開場以包含有雲林縣20鄉鎮產業、文化特色的台語詩，揭開今日論壇的序幕，並以「雲響未來」為主題，講述對未來雲林發展觀光的願景定位、方向及策略，以農霸天的雲林，不斷運用自身的農業底蘊推動農村觀光、社區小旅行、產地旅遊等，已成為感受農村生活、體驗農業文化的最佳首選旅遊目的地。

李進勇表示，期待藉由這場論壇，不僅加深在地縣民對這塊土地的認同及促進對地方更深入的認識，也能激發論辯，促進對於雲林城市品牌的思考與對話，讓雲林不僅只是台灣餐桌上的代表地，更能打開在地影響度，讓雲林之名，響徹未來。

李進勇指出，近幾年因食安風暴與食農概念的興起，推動店家更加審視自己的原物料來源，雲林縣內更是有很多使用在地作物、選用節令食材的餐廳因之而生。此外，雲林在地旅居空間近年也因應觀光流量的提升而逐漸朝向多元化住宿類型發展，特色飯店林立、主題背包客棧與民宿開張，讓前來雲林的旅客選擇性更多元；而在地物產也由於近年的返鄉青年熱潮，使得傳統產業產生世代交替，帶動農耕趨向年輕化與產業轉型；除了農業物產之外，雲林還擁有許多民俗與傳統文化等特色故事，透過論壇平台與會者能互相交流，對於提振雲林觀光產業具有指標性的意義。



雲林國際論壇以「飲食」、「旅居」、「地方特色」、「產物」四大方向為議題，邀請國內、外觀光旅遊產業領域之講師，包含國際知名的AIRBNB，寂寞星球（Lonely Planet）台灣版作者葉家喜與日本Restaurant Bus創始團隊分享精采國際經驗外，雲林觀光論壇顛覆大家對論壇制式的想像，邀請12位雲林在地農業、旅遊等相關領域之業者，以10分鐘簡短演講形式，分享在雲林生活及打拼的故事，讓大家看見雲林人的努力與實力，以及雲林在地農業觀光實力，共同探討雲林在地方觀光發展中的定位。



▲雲林縣政府為積極推動地方產業與文化發展，於今(1)日於三好國際酒店，舉辦「雲林國際觀光論壇」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.01)