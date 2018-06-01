籃球／「傳好球回彰化」 相隔七年林書豪返鄉回饋基層

「很開心回到我爸爸的故鄉。」相隔7年，林書豪回到台灣老家彰化做公益活動「傳好球回彰化」，除贈送上百顆籃球回饋基層，並親自下場指導在地彰化高中、溪湖國中和三民國小的籃球隊，鼓勵小球員勇敢追夢。

「從我下車，看到很多小朋友很開心，在很熱天氣下等很久。」林書豪指導小球員基本動作，運球和投籃，結合遊戲讓參與者更投入，最後的投籃遊戲，他和弟弟林書緯搭擋寶島夢想家隊球員，分別迎戰彰化高中和溪湖國中。禮讓小球員，退到三分線後一大步，儘管最後輸給彰化高中，但林書豪身體狀況已經復原許多。「我像你們這年紀的時候，我爸媽都會要求我先做完功課、再打球，學業對你們來說，很重要，這也代表對自己負責。」林書豪在訓練結束後，與球員座談。他建議小朋友不要輕忽自己，然後籃球方面加強自己不足和欠缺的技能，減少缺點，試著更全面。

現場高三生提問林書豪當年參加畢業典禮的感想，林書豪坦言之前因為正準備NBA選秀，努力訓練，所以沒參加畢業典禮，但他勉勵即將畢業的學子，「不過如果我可以分享的話，我會跟大家說，期許你在下一個階段，離開自己的舒適圈，然後勇敢挑戰自己。」



▲林書豪回到台灣老家彰化做公益活動「傳好球回彰化」。（圖／創異國際行銷提供）

林書豪的父親林繼明，原籍彰化縣北斗鎮，台大畢業後考取公費留學，赴美就讀普度大學、攻讀博士學位。上回林爸帶林書豪，回到北斗老家祭祖，但這次林書豪到彰化純粹做公益，行程滿檔，沒法跟7年前一樣走趟老家，品嚐思念的家鄉味。

林書豪很懷念彰化的一切，「上次來是7年前，希望接下來不要等這麼久，如果可以每年都想來。當然比較可惜是，因為現在復健關係，很多好吃的食物都不能吃。」他小時候走訪北斗，對爸爸老家印象深刻，特別是農場，有許多小動物，和小型機車，生活非常有趣。「彰化是我父親的家，也是我的根，將來會希望能夠多關懷，多回饋當地的社區。」林書豪覺得看見彰化小朋友露出笑容，認真學習籃球基本動作，一切就心滿意足，他很高興能夠有這機會回到彰化，藉由籃球運動帶給孩子們歡樂。



▲林書豪回到台灣老家彰化做公益活動「傳好球回彰化」。（圖／創異國際行銷提供）