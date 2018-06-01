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找到了！高職女「人間蒸發」7天　母淚喊：人回來就好

社會中心／彰化報導2018/06/01 21:26
▲找到了！高職女「人間蒸發」 7 天，母淚喊：「人回來就好！」（圖／翻攝自臉書）
▲找到了！高職女「人間蒸發」 7 天，母淚喊：「人回來就好！」（圖／翻攝自臉書）

連日情殺、分屍案件鬧得人心惶惶，日前彰化一名就讀高職 2 年級的 17 歲潘姓少女，上（ 5 ）月 26 日打工下班後，便和年約 16、17 歲的吳姓男友搭乘計程車離開，就此音訊全無，讓潘女家屬既緊張又焦急，在臉書社團「彰化踢爆網」發文急尋愛女下落，引發外界高度關注。時隔多日，警方今（ 1 ）日下午在南投縣魚池鄉尋獲潘女，所幸身體狀況一切良好，並無大礙。

潘女家屬日前在臉書張貼尋人啟示，指出女兒自 26 日打工下班後就音訊全無，失蹤時身著墨綠色的拉拉熊上衣、藍色牛仔外套和灰黑色緊身褲，疑似被一起打工的吳姓男友帶走。而吳男面對潘女家屬時，不僅言詞閃爍、滿口謊言，甚至訊息不讀不回、關閉臉書搞消失，由於近日情殺案件頻傳，讓家屬幾近崩潰邊緣，擔心愛女恐遭遇不測。


▲ 17 歲就讀大慶商工的潘女自 26 日打工下班後就音訊全無，疑似遭到一起打工的吳姓男友帶走，面對連日情殺、分屍案件頻傳，家屬擔心潘女已經遭到不測。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

潘女曾透過 LINE 貼文寫下「我現在人在台北，只想一個人靜一靜，等我想通了就會回家，我現在在我朋友這裡，你們不用再擔心，我只是心情想放鬆而已，我的壓力那麼大，只想讓自己靜一靜，你們也不用去找我那個前男友了，我跟他沒有任何關係，拜託你們不要再去打擾他了，就讓我一個人靜一靜，等到我想回家，我就會回家了」，不過，家屬質疑可能是他人冒名所為，仍不敢掉以輕心。

事發後，警方介入調查，所幸今日下午在南投縣魚池鄉尋獲失蹤的潘女，由於吳男正好住在南投魚池，這幾天 2 人是否都在一起，仍待深入調查釐清。警方表示，潘女身體狀況一切正常，沒有什麼大礙，但情緒較激動，不斷表示自己不希望被打擾，目前已將她帶回彰化與家人團聚。潘女母親見女兒平安無事，終於放下心中大石，淚喊：「人回來了就好！」

關鍵字失蹤情殺彰化踢爆網高職
分屍男曾約男子過夜　涉侵占名牌包

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