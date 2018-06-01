二度執掌反對黨 桑傑士扳倒中間偏右政府

歐洲聯盟政治及全球金融市場，先前因義大利自3月4日選舉以來難以產生新政府而動盪不安。西班牙政局這起出乎意料的發展，再添新的緊張因素。

美聯社報導，法院數日前判決，執政人民黨（PP）自大型合約案收取回扣，政黨形象嚴重受損。總理拉荷義（Mariano Rajoy）今天未能通過桑傑士在國會提出的不信任議案投票，他帶領的中間偏右政府結束近8年執政。

（中央社馬德里1日綜合外電報導）將出任西班牙總理的社會勞工黨黨魁桑傑士，前兩屆國會選舉都遭受挫敗，還曾因敗選辭去黨魁職務。去年受到黨內活躍人士擁護，回鍋重掌這個主要反對黨，驚人東山再起。

根據西班牙避免發生權力真空的法律，提出不信任案的社會勞工黨（PSOE）黨魁桑傑士（Pedro Sanchez）預料將於4日前就任總理，成為這個歐元區第4大經濟體的新領導人。

與義大利新總理不同，桑傑士未質疑歐盟或歐元，歐盟和歐元在西班牙都廣受歡迎。

桑傑士1972年出生於馬德里，在富有家庭長大，父親是企業家，母親是公務員。

他在馬德里求學，之後取得比利時布魯塞爾自由大學（ULB）政治經濟學碩士學位。他一直熱中政治。

桑傑士2004年至2009年擔任馬德里反對黨市議員，在薩巴德洛（Jose Luis Rodriguez Zapatero）執政期間進入國會，直到2011年，人民黨贏得國會絕對多數，社會勞工黨交出政權，他才離開國會。

他2013年在一名國會議員辭職後重返眾議院，接著被推選為社會勞工黨黨魁。他於2015年國會大選得票僅次於拉荷義，曾試圖與公民黨（Ciudadanos）合組政府，但沒有成功。

2016年6月重新舉行大選，社會勞工黨開出自獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年過世，西班牙轉型為民主政體後最慘的結果。社會勞工黨認為桑傑士應為敗選負責，他因而下台。

然而，2017年5月，在社會勞工黨內活躍人士擁護下，他再度當選黨魁。

法新社報導，社會勞工黨在眾議院僅擁有84席位，桑傑士被迫與我們可以黨（Podemos）、加泰隆尼亞分離派及巴斯克民族黨達成協議，合力推翻拉荷義。

不過這個多數組合將十分不穩定，可能縮短桑傑士出任總理的時間。（譯者：羅苑韶/核稿：陳政一）1070601