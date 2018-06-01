德籲中國釋放藏語教育提倡者扎西文色

（中央社記者林育立柏林1日專電）藏人扎西文色（Tashi Wangchuk）憂心藏族文化消失，提倡藏語教育，上週被中國地方法院判刑5年，德國政府今天呼籲中國立即釋放他。

德國聯邦政府人權專員柯夫勒（Baerbel Kofler）發布聲明，對藏人用和平且合法方式推動西藏的文化認同卻被判刑感到「非常憂心」，呼籲中國政府立即釋放扎西文色。

她說，中國應該尊重西藏人的文化與信仰權利，不該阻撓四川省色達縣洛若鄉和白玉縣亞青寺等西藏佛教寺院的工作，排擠藏人的語言和文化。

現年33歲的扎西文色，2016年1月在青海省玉樹藏族自治州被拘留，之後以「煽動分裂國家罪」被逮捕至今，玉樹中級人民法院今年1月開庭，5月22日判決他5年有期徒刑。