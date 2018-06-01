涉及2016布魯塞爾自殺攻擊 巴黎恐攻共犯遭起訴

（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）比利時檢方今天表示，2015年11月巴黎連環恐攻嫌犯阿布岱斯蘭的共犯艾耶瑞因，涉及2016年3月布魯塞爾自殺炸彈攻擊有關的恐怖罪行，已遭比國調查法官起訴。
聯邦檢察官辦公室指出，突尼西亞籍的艾耶瑞（Sofiane Ayari）因「參與恐怖組織活動」，在昨日遭起訴。艾耶瑞和阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）在布魯塞爾（Brussels）自殺攻擊發生前數天，亦即2016年3月15日開火攻擊比利時警方，同年4月被捕入獄。
比利時檢方指出，調查法官指控，現年24歲的艾耶瑞與「布魯塞爾和札范登（Zaventem）恐怖攻擊事件過後的（2016年3月22日）調查行動有關」。前述攻擊事件造成32人死亡與數百人受傷，恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）聲稱犯案。
布魯塞爾法院在今年4月23日裁決，艾耶瑞和阿布岱斯蘭因在布魯塞爾槍戰中企圖殺害警員，各被判處20年徒刑。這場槍戰導致兩人落網，但也造成4名警員受傷。
前述槍戰發生在2015年11月巴黎連環恐攻的4個月後，以及布魯塞爾自殺炸彈攻擊的數天之前。當時由伊斯蘭國煽動的恐怖攻擊風潮席捲全歐。
巴黎恐攻造成130人喪生，出生於比利時的28歲法國公民阿布岱斯蘭是唯一倖存的嫌犯，目前在法國獄中等待接受相關審判。艾耶瑞則被囚禁在比利時監獄。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070601