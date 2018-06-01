涉及2016布魯塞爾自殺攻擊 巴黎恐攻共犯遭起訴

（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）比利時檢方今天表示，2015年11月巴黎連環恐攻嫌犯阿布岱斯蘭的共犯艾耶瑞因，涉及2016年3月布魯塞爾自殺炸彈攻擊有關的恐怖罪行，已遭比國調查法官起訴。

聯邦檢察官辦公室指出，突尼西亞籍的艾耶瑞（Sofiane Ayari）因「參與恐怖組織活動」，在昨日遭起訴。艾耶瑞和阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）在布魯塞爾（Brussels）自殺攻擊發生前數天，亦即2016年3月15日開火攻擊比利時警方，同年4月被捕入獄。

比利時檢方指出，調查法官指控，現年24歲的艾耶瑞與「布魯塞爾和札范登（Zaventem）恐怖攻擊事件過後的（2016年3月22日）調查行動有關」。前述攻擊事件造成32人死亡與數百人受傷，恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）聲稱犯案。