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中央社

南印度立百病毒 疑出現第2波感染

中央社2018/06/01 21:34
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里1日專電）印度南部克勒拉省立百病毒疫情死亡人數再增1人，但死者與首波感染群沒有關連，專家懷疑這是第2感染源傳播，已深入調查。

印度克勒拉省（Kerala）宣布，25歲的拉辛（Rasin）因感染立百病毒（Nipah Virus），昨天在省立卡利克特醫學院（Kozhikode Medical College）死亡。印度因感染立百病毒死亡者已達17人，與患者接觸需追蹤者有1407人。

「印度人報」（The Hindu）引述克勒拉省健康系統資源中心衛生服務主任薩利塔（R L. Saritha）的說法，拉辛在5月26日送入醫院，昨天不治。拉辛曾與感染立百病毒、已於5月20日死亡的伊斯梅爾（Ismail）同住另一家醫院。

薩利塔指出，拉辛與首個感染家庭沒有聯繫，懷疑是來自第2感染源，相關部門視這起病例為可能的第2波疫情。

克勒拉省於5月初，在卡利克特（Kozhikode）和馬拉普蘭縣（Malappuram）傳出立百病毒病例，當地公私立醫院幾週前不斷收到發燒後死亡的患者，確認感染立百病毒。許多人與感染者接觸，已有1407人列入追蹤。

克勒拉省醫療人員嘗試各種方法，對抗目前無藥可醫的立百病毒。薩利塔說，兩名卡利克特醫學院附設醫院的病人對治療有反應，澳洲生產的人類單株抗體（Human Monoclonal Anti-body）也將送達。

為防止疫情擴大，克勒拉高等法院可能考慮當地律師公會的提案，暫停卡利克特地方法院開庭，因法院出入者眾，易成病毒散播地點。（編輯：廖漢原）1070601

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