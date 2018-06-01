南印度立百病毒 疑出現第2波感染

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度南部克勒拉省立百病毒疫情死亡人數再增1人，但死者與首波感染群沒有關連，專家懷疑這是第2感染源傳播，已深入調查。

印度克勒拉省（Kerala）宣布，25歲的拉辛（Rasin）因感染立百病毒（Nipah Virus），昨天在省立卡利克特醫學院（Kozhikode Medical College）死亡。印度因感染立百病毒死亡者已達17人，與患者接觸需追蹤者有1407人。

「印度人報」（The Hindu）引述克勒拉省健康系統資源中心衛生服務主任薩利塔（R L. Saritha）的說法，拉辛在5月26日送入醫院，昨天不治。拉辛曾與感染立百病毒、已於5月20日死亡的伊斯梅爾（Ismail）同住另一家醫院。