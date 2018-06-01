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中央社

學者：太平島可發揮人道救援功能

中央社2018/06/01 21:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡1日專電）香格里拉對話登場，學者楊念祖表示，南海周邊國家關切如何維持航行自由行為準則，台灣在南海有太平島，希望發揮人道救援、急難救助功能，當維護區域和平的重要基地。

第17屆香格里拉對話1日起在新加坡香格里拉大酒店舉行3天，亞太國家國防部長、軍事首長與國防專家等，針對北韓核武危機、印度洋太平洋戰略及南海議題等多項區域安全事項進行討論。

中華民國高等政策研究協會秘書長、前國防部長楊念祖今天晚間向中央社記者表示，南海周邊國家對中國大陸人工島礁極度關切，軍事化行為也受到注意，美國除重申航行自由，也進行航行自由操演。

他說，南海周邊國家關心這個地區如何維持航行自由的行為準則，台灣雖在南海議題著力點不是很多，目前台灣比較希望透過太平島發揮諸如人道救援、急難救助等功能，在區域發展或和平穩定做出貢獻。

記者詢及北韓非核化問題，楊念祖表示，北韓非核化是各國最關切焦點，美國提出「完整、可驗證且不可逆轉」的達成非核化3原則，這要視北韓能否接受這個原則。

與此相關，美國也必須具體保證北韓政權的生存，這也可能是「川金會」中很重要的交換條件，不過，川金會能否達到這個交換目的，仍要持續觀察。

另外，在印太戰略方面，楊念祖表示，美軍太平洋司令部將更名為印太司令部，其實並沒有太大作用，僅是一個象徵性作為，因為美軍太平洋艦隊一直都在印度洋活動，這也是他們負責的一個區域。

他認為，印太戰略是大家關切的議題，但關鍵在於如何具體規劃，美國與日本會不會在今年香格里拉對話的會議中，提出更具體作為，仍需後續觀察。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），今年進入第17屆。這屆有來自43國的專家學者出席，包括40多名部長級代表。（編輯：郭中翰）1070601

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