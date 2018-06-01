詐死躲暗殺 俄羅斯記者透露行動細節

在受到俄國當局威脅後，巴欽科2017年2月離開俄國，先住在捷克，然後遷至以色列，最後落腳在烏克蘭首都基輔。

巴欽科指出，起初他心存懷疑，甚至對SBU感到惱怒，但當看到殺手所掌握與他有關的詳細資料後，他改變了想法。

法新社報導，烏克蘭國家安全局（SBU）表示，這項計謀是為了破解俄國對巴欽科（Arkady Babchenko）的真實暗殺陰謀，並成功逮捕了暗殺策動者。

（中央社基輔31日綜合外電報導）反對當局的俄羅斯記者巴欽科對他詐死遭到外界批評，加以反駁。他今天透露了矇騙全世界一天的某些詳細計謀。

巴欽科同意合作後，SBU要求他減少離開公寓的時間。

巴欽科表示：「他們開始對殺手施壓，因為他們已經給他3週時間執行暗殺。」他還說，他們計畫在6月1日動手。

化妝師在5月29日清晨6時抵達他的公寓。巴欽科說：「我有真正的豬血，豬血抹在我的嘴巴、鼻子和身體3個彈孔上。大家看，我死了。」

「我的妻子報警，然後叫救護車。烏克蘭別爾庫特（Berkut）特警立刻進到屋內，我沒有預料到。我想恭賀他們，他們立即檢查房間，並查看樓梯間的安全，就像是電影一樣。他們不知道這是計謀。」

烏克蘭當局告訴媒體，巴欽科喪命在救護車上，但他說這場詐死大戲持續進行，直到「他們關起我身後停屍間的門」。

從開始詐死到他進入停屍間，一共耗費4個小時，巴欽科成功騙倒了烏克蘭警方及全世界。

最終他被移出停屍間，以避免被一名鍥而不捨的記者識破。巴欽科說：「我被帶到一個安全的地點，這起行動次日清晨5時才結束。然後我才能去睡覺。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070601